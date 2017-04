Silly Season 2017/18

När säsongen är över tillträder det årliga silly season-snacket. Vem ska ersätta vem? Vilken blir den omtalade värvningen? Vilka stannar? Följ LHCFans Silly Season-flöde här!

Uppdateras successivt - Senaste uppdateringen: 2017-04-03 15:30

[2017-04-03]

Anton Karlsson förlänger sitt kontrakt med Linköpings HC. Parterna har kommit överens om ett avtal som sträcker sig över säsongen 2018/19. [

LHC.eu

]

[2017-03-31]

Emil Kristensen lämnar laget. Detta meddelar den danske backen själv för Östgötacorrespondenten. [ Efter en säsong präglad av skador, står det nu klart attlämnar laget. Detta meddelar den danske backen själv för Östgötacorrespondenten. [ Corren.se

[2017-03-31]

Jakob Lilja, som blev fälld för sin cross-checking på I samband med den uppmärksammade rättegången kring, som blev fälld för sin cross-checking på Jens Olsson i mötet med Malmö i 2015, har 23-åringen skrivit nytt kontrakt med Cluben. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Läs mer om domen här . [

LHC.eu

]

[2017-03-30]

IN

UT

Gabriel Carlsson, mv – Cleveland Monsters (AHL)

Marcus Högberg, mv – Binghamton Senators (AHL)

Emil Kristensen, b –

Erik Källgren, mv – AIK (HA)

RYKTEN

IN

RYKTEN

Marcel Müller, lw/c –



Henrik Törnqvist, rw – Karlskrona HK (SHL) Niklas Fogström, c – Mora IK (SHL) Broc Little , fw – Langnau, Gottéron (NLA)Marcel Müller, lw/c – Garrett Roe , c –Henrik Törnqvist, rw – Karlskrona HK (SHL)

TRUPPEN SÄSONGEN 2017/18

# Namn, position Nat. Kont. #30 Jacob Johansson, mv SWE 17/18

#4 Niclas Lundgren, b SWE 17/18 #6 Anton Björkman, b SWE 18/19 #9 Anton Karlsson, b SWE 18/19 #51 Kristian Näkyvä, b FIN 17/18 #53 Eddie Larsson, b SWE 17/18

#11 Garrett Roe, c USA 17/18 #12 Sebastian Karlsson, c A SWE 19/20 #13 Andrew Gordon, rw A CAN 17/18 #18 Jakob Lilja, lw SWE 17/18 #21 Emil Sylvegård, lw/rw SWE 17/18 #40 Ken Andre Olimb, c/w NOR 17/18 #41 Broc Little, lw USA 17/18 #46 Mathis Olimb, c NOR 17/18

HC Dan Tangnes NOR AC Johan Åkerman SWE AC Klas Östman SWE GC Mikael Vernblom SWE CC Lars Thörnblom SWE

GM Fredrik Emwall SWE PR Anders Mäki SWE