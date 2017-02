Sista hemmamatchen på 10 dagar

Ikväll spelar LHC hemma i Saab Arena mot Örebro HK som har haft en minst sagt brokig säsong. För båda lagen står väldigt mycket på spel då LHC kan gå upp till en tredjeplats i tabellen, förbi HV71 och Skellefteå. För Örebro å sin sida gäller det att undvika negativt kval, vilket har börjat bli en realitet då Rögle har ångat igång masknikeriet rejält sista tiden och har siktet inställt på just Örebro.

LHC kommer från tre matcher med mer att önska av effektiviteten. Två bortaförluster mot Karlskrona respektive Rögle där spelet har sett gynnsamt ut men målen har lyst med sin frånvaro.Att nämna är även att den trepoängare som Cluben till slut knep hemma mot KHK var något av en skänk från ovan då man gjorde 3-2 målet med endast 2 sekunder kvar av ordinarie tid.För LHC gäller att ta alla tre poäng ikväll för att ha plus på kontot inför de tre kommande matcherna som samtliga spelas på bortaplan mot topplag i serien. Som alla vet är topp 4 en placering som behövs för att få en gynnsam hemmaplansfördel i stundande kvartsfinal.I laget saknas Emil Kristensen som vilar på grund av slitskada och även tyske nyförvärvet Marcel Müller vilar denna match. Just Müller vilar inte pga skada utan för att fokusera på träning som kommer ge honom fysiska fördelar att komma in i den svenska hockeyn med hög fart. Som lhcfans har förstått ska Müller vara tillbaka i laguppställnignen direkt på lördag mot Färjestad. Vilmos Gallo går in och tar Müllers plats i dagens match. Spelare i LHC som har sett heta ut den senaste tiden är Henrik Törnqvist som spelar med enorm energi och Broc Little som fortsätter bidra med mål och en fruktansvärt skicklig positionering i offensiv zon.I Örebro saknas Daniel Viksten samt Viktor Ekbom och laget. Örebro kommer dessutom från fyra raka förluster varav de två senaste är riktiga näsbrännare på hemmaplan mot både HV71 och Brynäs. Örebro lär därför komma ut desperat då de är laget som ligger närmast en plats negativt kval med Rögle som farliga jägare bakom. Mycket står alltså på spel för båda lagen, vilket SHL inte brukar vara bortskämda med såhär sent in på säsongen.