Special Teams gav Linköping segern

Hockeylördag och match i Löfbergs Arena, Stämningen var på topp i Karlstad och solen sken. Några timmar och 60 minuter hockey senare var det inte bara vädret som fick värmlänningarna att sucka. LHC hade precis segrat mot Färjestad, och slutresultatet skrevs till hela 1-5.

Färjestad hade tidigare varit något av en mardrömsmotståndare för Linköping och hade tre segrar mot östgötarna tidigare under säsongen. Inte sedan lagen senast möttes i Karlstad hade Linköping klivit av isen mållösa, en bedrift som de grönklädda inte lyckades upprepa denna gång. Matchen hann knappt börja innan Linköpingsmålvakten Jacob Johansson skickade pucken över sargen och Färjestad gavs chansen i Powerplay , dock utan utdelning. Något mål blev det heller inte när Linköpings Emil Sylvegård kort därefter åkte ut för kneeing i en omdiskuterad situation som skickade Rasmus Asplund till omklädningsrummet. Asplund kunde dock slutföra matchen, till synes utan besvär.Perioden kantades av utvisningar, men båda lagen höll undan motståndarna. Detta tills Milan Gulas ouppmärksamt kolliderade med Johansson i LHC-målet. Det efterföljande numerära överläget varade inte i mer än 33 sekunder innan fjolårssuccén Andrew Gordon kunde spräcka Lars Haugen s nolla. Linköping hade fortsatta powerplayframgångar under andra perioden, och nyförvärvet Marcel Müller satte sitt andra mål i Linköpingströjan med ett välplacerat skott.Inte heller i denna match skulle det bli något slut på Linköpings benägenhet att dra på sig utvisningar. Färjestad gavs ytterligare tillfällen med en man mer i mittenakten, men värmlänningarna gjorde inte sig själva några chanser och saknade de riktiga toppchanserna som ofta behövs för att få hål på ett lag med flyt. Lagkaptenen Magnus Nygren var förvånansvärt osynlig under matchen, någonting som inte hör till vanligheterna. Johansson såg i vanlig ordning trygg ut mellan stolparna, men trots många skott krävdes få högklassiga räddningar för att hålla sin nolla perioden ut.Inledningen av den tredje perioden bjöd på tafatt hockey utan dess like, utan chanser från vardera hållet. Det skulle dock ändras på, åter av bortalaget. Henrik Törnqvist förde in pucken offensiv zon och fastnade i tre Färjestadspelare. Mitt i kaoset kunde Villmos Galló snappa upp pucken, och ensam med Haugen kunde han också hitta nät för 0-3. Linköping hade kort därefter ytterligare en puck bakom mållinjen, som efter videogranskning dömdes bort. Det stoppade inte östgötarnas framfart och efter dubbla skott från Andrew Gordon fick formstarke Mathis Olimb tag på returen. 4-0 var ett faktum. Därefter föll ett lugn över Linköping, som bjöd in Färjestad till ett flertal lägen under periodens avslutande del. En målvaktstavla av rang från ovan nämnde Lars Haugen gav Linköping sitt femte mål för matchen, när han tjuvat och lämnat målburen lite väl tidigt och Garrett Roe från mittzon dumpade pucken mot mål.Jacob Johansson gjorde en mycket bra match för sitt Linköping. Någon välförtjänt nolla fick han alltjämt inte hålla, utan firma Åslund-Gulas kunde behålla någon form av värdighet åt hemmalaget när den sistnämnde rakade in 1-5. Förutom Johansson var Andrew Gordon framträdande i matchen.