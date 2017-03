Broc Little - målskytt igen.

Stark vändning av LHC!

I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.





Andra perioden hann bara bli 14 sekunder gammal innan hemmalaget tog ledningen genom Linus Fröberg. Garret Roe slarvade bakom mål, Högberg var inte riktigt med i spelet och pucken dansade fram till ett av säsongens enklare mål för Fröberg. Efter målet var det Växjö för hela slanten, och det ven skott kring Högberg i LHC-målet. Växjö utökade också, helt logiskt, till 2-0 efter ett långt anfall där LHC misslyckats flera gånger med att få pucken ut ur zon.



Växjö inledde alltså tredjeperioden i PP. Det blev resultatlöst men hemmalaget behåll ändå trycket. Linköping hade svårt att få till offensiven, men visade lite mer desperation varefter perioden gick, och lyckades få till några riktigt bra anfall. Efter drygt 13 minuter rivs Little ner, och Växjö åker på en utvisning. Bara 49 sekunder senare blir det ytterligare en utvisning när Litlle (som är i händelsernas centrum hela tiden nu) får en klubba i ansiktet. 2+2 för Växjö, och 5 mot 3 för Linköping i 1:11. Efter knappt 15 minuter sitter kvitteringen. Och visst är det Litlle som återigen är i centrum och kan göra 2-2 efter en strålande passning av



Sammanfattningsvis får LHC känna sig mycket nöjda med en

Det var, liksom i tidigare möten, Växjö som inledde bäst. Det varade dock bara i två minuter innan Brodecki visades ut för en puck-out. Bra chans för Linköping att ta kommandot i powerplay , där man brukar vara starka. Men spelet i numerärt överläge lämnade en del övrigt att önska, samtidigt som hemmalaget gjorde det bra i boxplay. Därefter var det Växjö som styrde och ställde. Flera långa anfall satte både Linköpings försvarsspel och målvakten, Marcus Högberg, på prov. Men LHC stack upp i några farliga vändningar, och fick en ny chans i PP efter att Oliver Bohm drog på sig en utvisning för cross-checking. Bortalaget hade dock förtvivlat svårt att få pucken på mål, och ännu ett resultatlöst PP. Mållöst efter första perioden.Andra perioden hann bara bli 14 sekunder gammal innan hemmalaget tog ledningen genom Linus Fröberg. Garret Roe slarvade bakom mål, Högberg var inte riktigt med i spelet och pucken dansade fram till ett av säsongens enklare mål för Fröberg. Efter målet var det Växjö för hela slanten, och det ven skott kring Högberg i LHC-målet. Växjö utökade också, helt logiskt, till 2-0 efter ett långt anfall där LHC misslyckats flera gånger med att få pucken ut ur zon. Dennis Everberg kunde göra målet, efter snyggt förarbete av Emil Pettersson. Hemmalaget fortsatte att trumma på och Linköping lyckades inte skapa några ordentliga anfall att tala om. Efter 16:08 blev Hennessy utvisad för en tripping, och LHC fick åtminstone chansen att ta sig in i matchen. Och det gjorde man. Det gick bara 20 sekunder innan Anssi Salmela klappade in ett kanonskott från blålinjen. 2-1, och lite luft under vingarna för Linköping som höjde sitt spel betydligt efter det målet. Efter 19:08 drog Jakob Lilja på sig en helt onödigt utvisning efter att ha skjutit en klubba, som låg på isen, efter puckföraren i Växjö. Innan perioden tog slut hann Växjö skapa en riktigt bra chans genom Everberg, som Högberg dock gjorde en strålande räddning på.Växjö inledde alltså tredjeperioden i PP. Det blev resultatlöst men hemmalaget behåll ändå trycket. Linköping hade svårt att få till offensiven, men visade lite mer desperation varefter perioden gick, och lyckades få till några riktigt bra anfall. Efter drygt 13 minuter rivs Little ner, och Växjö åker på en utvisning. Bara 49 sekunder senare blir det ytterligare en utvisning när Litlle (som är i händelsernas centrum hela tiden nu) får en klubba i ansiktet. 2+2 för Växjö, och 5 mot 3 för Linköping i 1:11. Efter knappt 15 minuter sitter kvitteringen. Och visst är det Litlle som återigen är i centrum och kan göra 2-2 efter en strålande passning av Andrew Gordon . Fortsatt spel i numerärt överläge för LHC, som spelar ett bra PP men inte vaskar fram några riktigt heta målchanser. Med 2 minuter kvar är Växjö fulltaliga och det känns som att förlängning är att vänta. Men med bara 59 sekunder kvar skjuter Niclas Lundgren ett skott från blålinjen som Garret Roe kan styra in med klubbskaftet. Växjö tar ut målvakten och gör ett rejält försök att kvittera matchen. LHC håller dock undan och tar säsongens första poäng mot Växjö.Sammanfattningsvis får LHC känna sig mycket nöjda med en mora liskt stark vändning, och nu har man andraplatsen helt i egna händer inför sista omgången av grundserien 16/17.

0 KOMMENTARER 159 VISNINGAR 0 KOMMENTARER159 VISNINGAR CHRISTIAN LINDSTRÖM

2017-03-07 22:16:21

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-07 22:16:21

Linköping

2017-03-05 18:30:00

Linköping

2017-03-04 14:59:24

Linköping

2017-03-02 21:31:00

Linköping

2017-02-26 18:09:25

Linköping

2017-02-25 09:53:45

Linköping

2017-02-23 21:26:10

Linköping

2017-02-23 14:40:00

Linköping

2017-02-22 23:06:53

Linköping

2017-02-18 23:01:18

ANNONS:

I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra - i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.Ytterligare en månad har passerat och vi blickar framåt mot den mest rafflande perioden av SHL-säsongen. Men innan vi kan fästa blicken på det slutspel som står för dörren återstår fortfarande att summera den februarimånad som varit med att återigen utse Månadens spelare.Linköping HC fortsätter att spela viktiga matcher om blytunga poäng i toppstriden av SHL. Under tisdagen tappade man en 3-0-ledning till likaläge mot Frölunda, men drog sedan det längsta strået i straffläggningen. Mot Skellefteå under torsdagskvällen tvingades dock LHC se sin tre matcher långa vinstsvit spricka efter att ha vaknat till ordentligt först i den tredje perioden.Hockeylördag och match i Löfbergs Arena, Stämningen var på topp i Karlstad och solen sken. Några timmar och 60 minuter hockey senare var det inte bara vädret som fick värmlänningarna att sucka. LHC hade precis segrat mot Färjestad, och slutresultatet skrevs till hela 1-5.På lördagseftermiddagen drabbar Färjestad och LHC samman för sista gången den här grundseriesäsongen. Två lag som mycket väl kan komma att mötas i en kommande kvartsfinal. För båda lagen står mycket på spel vad gäller placeringar inför slutspurten.Hemmapubliken bjöds på ett rejält målkalas när Linköping tidigare under kvällen tog en tre viktiga poäng mot Örebro. Efter en grinig inledning så fick LHC drömstarten man behövde efter ett par matcher med tveksamt speIkväll spelar LHC hemma i Saab Arena mot Örebro HK som har haft en minst sagt brokig säsong. För båda lagen står väldigt mycket på spel då LHC kan gå upp till en tredjeplats i tabellen, förbi HV71 och Skellefteå. För Örebro å sin sida gäller det att undvika negativt kval, vilket har börjat bli en realitet då Rögle har ångat igång masknikeriet rejält sista tiden och har siktet inställt på just Örebro.Linköpings problem med bottenlagen fortsätter - ny förlust när Rögle straffade Cluben i Lindab Arena.LHC såg länge ut att för fjärde gången denna säsong tappa poäng mot Karlskrona. Men spöket från Blekinge jagades bort med 2 sekunder kvar sen Mathis Olimb skjutit 3-2 med 2 sekunder kvar på klockan.