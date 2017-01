Tegera Arena, 2017-01-19 19:00

Leksand - Linköping



Tränare Åkerman med kollegor har en del att fundera på inför nästa match...

Storförlust mot Leksand

LHC åkte på en rejäl smäll borta mot Leksand. Efter en svag inledning, och ännu svagare uppföljning blev det till slut 5-1.





I andra periodens inledning var det bara Leksand. Att det var botten mot toppen i serien märktes inte alls. Linköping föll tillbaka i gamla ovanor och det blev gång efter annan rejäl hönsgård i gästernas försvarsspel. Trots flera bra lägen blev det inget mål, förrän



Med 2 måls underläge, och den dittills svaga insatsen, så kändes inte Linköpings chanser särskilt stora inför tredje. Leksand släckte dessutom det lilla hopp som fanns efter att



Dan Tangnes pratade efter matchen om Leksand som "hungrigare" än LHC, vilket gör att man kraftigt måste ifrågasätta inställningen hos Linköping i denna match. Låt gå för att 2017 börjat på ett fantastiskt sätt för Cluben. Men även om man tagit 14 av 15 poäng så måste man kunna begära en helt annan närvaro i en sån här match. Poängen är trots allt lika viktiga i varje match. Samtidigt ska man inte ta ifrån Leksand deras insats. 5-1 går liksom inte att snacka bort.

2017-01-19 22:27:06

