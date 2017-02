Strafförlust i Ängelholm

Linköpings problem med bottenlagen fortsätter - ny förlust när Rögle straffade Cluben i Lindab Arena.

Efter den smått ologiska förlusten i Karlskrona och sekundrysarsegern i returen i Saaben stod ett formstarkt Rögle som motstånd på tisdagskvällen. Linköping hade åkt ner dagen före match för att vara ännu lite mer laddade inför drabbningen med nästjumbon, men istället skulle tillställningen återigen inledas med en kalldusch.LHC öppnade matchen i Lindab Arena med ett stolpskott. Det såg ut att bli ännu en match där Linköping skulle vara med mer spelförande och chanskapande manskapet på isen, men när Sebastian Karlsson olyckligt skickade upp klubban i ansiktet på en motståndare, var chanserna för en skönstart bortblåsta. 2+2 minuter fick Sebbe Karlsson sitta av - vilket gav Rögle ett fyra minuter långt powerplay som utnyttjades på bästa sätt. Först såg Bryan Lerg till att öppna målskyttet med ett skott några meter innanför blå och kort därefter skrev Simon Ryfors in sig i målprotokollet, efter att David Åslin lurat bort kapten Niklas Persson vid ena sargkanten.Gästerna gjorde en av sina sämre perioder för säsongen, men kom ut något bättre i den andra. Man vann också skotten med 5-11 och såg till att reducera tillställningen till 2-1, efter att Broc Little tagit köksvägen och lirkat in sitt femtonde mål för säsongen. I den tredje var det Linköping för hela slanten. Efter knappa sex minuter jobbade Jakob Lilja in kvitteringen mot sitt gamla lag och de vitklädda såg ut att fullborda sin vändning i en period de dominerade. Förvisso stod Marcus Högberg för en kalasräddning på ett friläge, som kunde ha inneburit 3-1 och godnatt för de vita lejonen.Men precis som hemma mot Karlskrona skulle man dra på sig en dubbelutvisning i det avgörande slutskedet. Kristian Näkyvä visades ut, förvisso tveksamt, för en roughing och blev vansinnig, vilket gav honom en extra tvåa och återigen ett fyra minuter långt powerplay för Rögle. Tack vare en bra defensiv insats och en formstark Marcus Högberg i mål klarade man av det numerära underläget - och mötet gick till förlängning och så småningom straffar. Väl där blev Sebastian Collberg hjälte och skickade bonuspoängen till Anders Eldebrinks lag, medan Linköping - ännu en gång - tappade viktiga pinnar i toppstriden.Dan Tangnes lag fortsätter att ha svårt för bottenmotstånden - men har, förutom Örebro på torsdag, kvar att möta; Färjestad, Brynäs, Skellefteå och Växjö innan slutspelet drar igång. Kanske kommer man tillbaka till sitt goda spel mot topplagen?