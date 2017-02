LHC-bloggen: Tankar efter gårdagen

LHCFans egna bloggare skriver om det som händer och sker i hockeyvärlden i allmänhet och Linköping HC i synnerhet.

Gårdagens match mot Karlskrona var en ögonöppnare. Under de senaste säsongerna har diskussioner förts kring att sporten blivit snabbare, rakare. Ett spel som fick en klar push när reglerna blev hårdare kring hakningar och fasthållningar. I och med den ständiga frågan kring publiksnitt och att SHL ska marknadsföras som en underhållningsprodukt så måste jag fråga mig om det som utspela sig i Karlskrona igår är något som är värt 195 kronor i inträde? Eller för den delen - 219 kronor för att streamas via Cmore? Matchen igår var en av de tråkigaste jag sett på väldigt många år och som följare av Linköping kände jag att det jag hade betalat för att se matchen inte var i paritet med underhållningen jag fick. För några år sen var det ett lag i NHL som började spela på ett liknande sätt det Karlskrona bjöd på igår vilket fick hela ligan att sätta sig emot dem och gå ut att man inte borde få spela på detta sätt. Märk ordet borde, man gick alltså inte ut med att förbjuda dem att spela på det här viset men de övriga lagen och ligan gick ändå ut och förkastade lagets sätt att spela. Medans Karlskrona istället hyllas för sin defensiv här hemma i Sverige. Men jag förstår helt klart Karlskrona och deras val av spelstil - som blev extra tydlig i och med det tidiga målet. Man hade alltså släppt in 17 mål på 5 matcher innan uppehållet och hamnat allt längre ner i tabellen så för att försöka komma tillbaka gjorde man det enkla valet baserat på vad man hade för spelarmaterial att tillgå. Jag kan även förstå att man som supporter till laget alltid blir glad vid en seger men att på hemmaplan få se sitt lag få iväg 13 skott och ligga på kontring i 60 minuter kan väl inte innebära någon vidare underhållning? För att förtydliga så skriver jag inte på grund av bitterhet - Karlskrona följde sin gameplan och gjorde det med bravur. Linköping hade helt enkelt inte kunskapen eller förmågan att bryta ner en sån tight defensiv som hemmalaget bjöd på. Frågan består dock om det här är ett spel man vill se i SHL och då tänker jag både på följare av i det här fallet Karlskrona, motståndarlaget eller om man ser det här spelet som en objektiv hockeyälskare. Om man drar parameter till fotbollen är det inte alls ovanligt att ett sämre lag backar hem och ligger på kontring när man möter ett bättre lag men i och med att hockeyn marknadsför sig så starkt som just underhållning är vi då beredda att lägga pengar på att se matcher som den igår?