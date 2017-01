5-2 mot Skellefteå, 4-0 mot Djurgården och 5-2 mot Luleå innebar en riktigt lyckad vecka för Linköping.

Tre raka segrar för LHC

Linköping HC är ännu obesegrade under år 2017 då man under årets första vecka lyckades bärga tre raka trepoängare. Skellefteå, Djurgården och Luleå avverkades i tur och ordning under en vecka som indikerade att LHC har hittat fin form såhär i början på det nya året.

Junioren imponerade när LHC vann

LHC inledde 2017 med match mot Skellefteå hemma i SAAB Arena. De första tjugo minuterna bjöd på en hel del fart och intensitet, vilket tycktes passa Linköping. För när den första tredjedelen av matchen var slut hade hemmalaget skaffat sig en tvåmålsledning efter att först Sebastian Karlsson och sedan



LHC förstörde festen på Hovet

I torsdags firade man Järnkaminernas Dag i Stockholm och det förväntades bli ett bra drag på Hovet. Efter två mållösa perioder var det dock Linköping som tog greppet om matchen i den tredje perioden. En sen utvisning i den andra perioden hade gjort att LHC skulle gå ut till den sista akten i numerärt överläge. Ett läge som gästerna också tog tillvara på då



Tredje raka segern för LHC

Under lördagen vände Linköping återigen hem till SAAB Arena för att möta Luleå och även denna gång slutade det som hemmalaget ville. Ungefär halvägs in i den första perioden inledde



Vinsten mot Luleå satte punkt för en riktigt bra vecka för Linköping HC som på lördagen tog sin tredje raka seger och som därmed ännu inte vet hur det känns att tappa poäng under 2017. Positivt för laget är också att det målskytte som gick lite trögt under sluttampen av 2016 nu har blomstrat då man lyckats svara för fjorton mål de tre senaste matcherna och totalt landade man på plus tio i målskillnad under dessa tre bataljer.

LHC inledde 2017 med match mot Skellefteå hemma i SAAB Arena. De första tjugo minuterna bjöd på en hel del fart och intensitet, vilket tycktes passa Linköping. För när den första tredjedelen av matchen var slut hade hemmalaget skaffat sig en tvåmålsledning efter att först Sebastian Karlsson och sedan Andrew Gordon tryckt in varsin puck. I den andra periodens tredje minut skulle dock Skellefteå komma att reducera då Emil Djuses puck hittade in bakom Marcus Högberg. Några minuter senare kom också nästa mål, men denna gång var det Linköping som ryckte ifrån ytterligare. 18-årige Jonathan Rodensjö, som gjorde sin första ordentliga match med A-laget denna kväll, hade redan i den första perioden utmärkt sig genom att sätta in en tackling som skickat Skellefteås Pontus Petterström hela vägen över sargen. Men unge Rodensjö var inte ännu inte nöjd, utan med 11.52 på klockan var han dessutom påpassligt framme på Emil Sylvegårds skott och petade in returen till 3-1. Drygt tre minuter in i tredje perioden skapade sedan Skellefteås Adam Pettersson lite nerv i matchen genom att reducera till 3-2 innan LHC avgjorde tillställningen genom mål av Henrik Törnqvist och sedermera också Emil Sylvegård som fastställde slutresultatet till 5-2.I torsdags firade man Järnkaminernas Dag i Stockholm och det förväntades bli ett bra drag på Hovet. Efter två mållösa perioder var det dock Linköping som tog greppet om matchen i den tredje perioden. En sen utvisning i den andra perioden hade gjort att LHC skulle gå ut till den sista akten i numerärt överläge. Ett läge som gästerna också tog tillvara på då Anssi Salmela svarade för sitt första mål i Linköpingströjan Finländaren avlossade ett skott som styrdes på en motståndare innan pucken letade sig in bakom Mikael Tellqvist i Djurgårdens kasse. En kanonstart på den sista perioden för bortalaget som sedan trummade på bra och innan matchen var slut skulle man ha nätat ytterligare tre gånger. Drygt halvvägs in i perioden bröt Kristian Näkyvä fram i mitten och serverade Henrik Törnqvist på ena kanten som överlistade Tellqvist för 2-0. Ytterligare några minuter senare var det dags igen då Vilmos Galló hittade Emil Sylvegård som tog sig in framför kassen och lirkade in 3-0-pucken. Det hela avslutades med att ett felpass från Djurgårdens Linus Hultström gav Jakob Lilja fri väg mot det tomma målet varpå den sitsnämnde satte spiken i kistan med sitt 4-0-mål. Därmed hade Linköping, med storspelande målvakten Jacob Johansson i spetsen, förstört festen på Hovet och bärgat sin andra trepoängare på raken.Under lördagen vände Linköping återigen hem till SAAB Arena för att möta Luleå och även denna gång slutade det som hemmalaget ville. Ungefär halvägs in i den första perioden inledde Garrett Roe målskyttet för sitt LHC när han tog tillvara på ett blindpass och hittade nätet bakom Joel Lassinantti . När sedan Sebastian Karlsson i powerplay utökade Linköpings ledning till 2-0 drygt tre minuter senare hade hemmalaget fått just en sådan fin start man velat ha. I den näst sista minuten av period ett lyckades dock Johan Forsberg hålla emot sin motståndarback och lirka in reduceringspucken för Luleå, vilket gav resultatet 2-1 inför den andra perioden. Väl där visade dock LHC redan i mittaktens andra minut att man inte tänkt släppa in Luleå i matchen. Då hittade Broc Little och Garrett Roe elegant fram till en fristående Ken Andre Olimb som skickade upp laget i tvåmålsledning på nytt. Med dryga minuten kvar att spela av perioden utökade sedan Anssi Salmela hemmalagets ledning då han prickade in 4-1 i numerärt överläge. Det producerades några vackra mål i den här matchen och Linköpings kasse för resultatet 5-1 i den tredje perioden var inget undantag. Broc Little lurade upp sin motståndarback på läktaren och levererade sin tredje målgivande passning för kvällen, denna gång med Mathis Olimb som målskytt. Luleå lyckades sedan göra ett mål till periodens åttonde minut, men närmare än så kom aldrig norrbottningarna. Slutresultatet skrevs till 5-2 i en match där LHC förde spelet och dessutom hade den hetaste målvakten i Jacob Johansson som stod upp bra de gånger Luleå hotade i offensiven.Vinsten mot Luleå satte punkt för en riktigt bra vecka för Linköping HC som på lördagen tog sin tredje raka seger och som därmed ännu inte vet hur det känns att tappa poäng under 2017. Positivt för laget är också att det målskytte som gick lite trögt under sluttampen av 2016 nu har blomstrat då man lyckats svara för fjorton mål de tre senaste matcherna och totalt landade man på plus tio i målskillnad under dessa tre bataljer.

0 KOMMENTARER 79 VISNINGAR 0 KOMMENTARER79 VISNINGAR ALEXANDER FREJD

2017-01-07 19:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-01-07 19:35:00

Linköping

2017-01-06 12:28:10

Linköping

2017-01-03 16:40:00

Linköping

2016-12-30 22:45:00

Linköping

2016-12-28 22:21:00

Linköping

2016-12-27 19:04:00

Linköping

2016-12-21 00:22:27

Linköping

2016-12-20 00:26:07

Linköping

2016-12-17 17:29:00

Linköping

2016-12-10 18:28:00

ANNONS:

Linköping HC är ännu obesegrade under år 2017 då man under årets första vecka lyckades bärga tre raka trepoängare. Skellefteå, Djurgården och Luleå avverkades i tur och ordning under en vecka som indikerade att LHC har hittat fin form såhär i början på det nya året.December månad har varit en tid då Linköping HC har blandat och gett på isen, vilket har gett lika många segrar som förluster. Nu har december månad passerat och det har återigen blivit dags att utse månadens bästa LHC-spelare. Vinnare denna gång? En bekant spelare i sammanhanget.30 omgångar har Linköping HC spelat i säsongens upplaga av SHL och under denna vecka är det dags för de första matcherna för 2017. Tre bataljer är schemalagda under en vecka där Skellefteå, Djurgården och Luleå står för motståndet.I en match med mycket fart, men emellanåt med tveksam kvalitet, så gick Linköping återigen mållösa av isen. HV71 kunde vinna med 0-1 efter att Mattias Tedenby avgjort i förlängningen.Resan som tränare Tangnes så ofta pratar om har innehållit en del problem längs vägen och kvällens match var återigen ett farthinder för marschen framåt i tabellen. Nollade och utan någon riktning med spelet så håller Linköpingsbussen på att återigen göra av vägen.I en match som påminde lite om julmys, så kunde LHC bärga alla 3 poängen i Malmö Arena efter att Henrik Törnqvist avgjort i tom bur.Med vind i seglen och goda chanser till att klättra upp bland de fyra främsta lagen innan jul tog Linköping emot Växjö Lakers under tisdagskvällen. Efter 60 spelade minuter kunde man konstatera att LHC får kämpa ett tag till för att etablera sig i övre halvan av tabellen, och smålänningarna vunnit de sju senaste mötena lagen emellan.LHC och övriga lag gör en kort comeback innan mat åter tar några dagars uppehåll för att hinna äta julskinka och titta på Kalle Ankas jul. För Linköping väntar ett minst sagt utmanande möte mot förrfjolårsmästarna Växjö.Med landslagsuppehåll i ligan och ungefär halva grundserien avklarad passar vi på LHCFans- redaktionen på att precis som förra säsongen göra en halvtidskoll innehållande betyg på samtliga spelares prestationer hittills. Betygen är satta utifrån en femgradig skala och är baserade på varje enskild spelares prestation i relation till roll och förväntningar.Det var med en vinst och två förluster i bagaget som Linköping HC avslutade den intensiva spelveckan, bestående av fyra matcher på sex dagar, med att möta HV71 på bortaplan under lördagen. En svag förstaperiod resulterade i ett tvåmålsunderläge, men när slutsignalen ljöd var det LHC som hade vänt det hela till sin fördel och bärgat tre starka poäng.