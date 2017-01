Saab Arena, 2017-01-21 16:00

Linköping - Rögle

2-1



Uddamålsseger för LHC mot jumbon

Under säsongens två tidigare möten lagen emellan hade en vinst vardera delats ut. Under lördagens batalj var det Linköping som skulle dra det längre strået, helt klart tungt för jumbon Rögle som desperat kämpar för att ta sig ifrån bottenträsket i ligan.





Rögle kom till Linköping med en lång skadelista, där man bland andra saknade nyckelspelarna Sebastian Wännström och Patrik Cehlin. Kanske var det också avgörande för Linköpings segerchanser. Hemmalaget tog ledningen 11:50 in i första perioden då succémannen Niklas Fogström kunde plocka upp en retur på



Medan matchen i sig inte bjöd på den bästa marknadsföringen för SHL som varumärke så skötte sig åtminstone målvakterna större delarna av matchen. Framförallt var det gästernas Anders Lindbäck, med mångårig



Under matchens avslutande skede var det inte oväntat Rögle som förde spelet. Trots hög press från gästerna, med skott som regnade som hagel mot Högberg i Linköpingskassen, så kunde de firande jubilörerna på läktarplats få se laget stå upp för varandra och stänga matchen. Med det följde alltså tre, väldigt viktiga, poäng i jakten på säkrare placeringar norr om topp 6-strecket.

Lördagsmatch i Saab Arena och stor hockeyfest i Linköping. Kanske inte så mycket på grund av den specifika matchen mot jumbon Rögle, utan snarare på grund av Linköpings inofficiella supporterförening White Lions 30-årsjubileum. Feststämningen skulle också hålla i sig, då hemmalaget åter hittade tillbaka till vinnarspåret och tog tre poäng. Någon målfest fick publiken alltjämt klara sig utan, då ingetdera lag visade sin bästa sida under lördagen.Rögle kom till Linköping med en lång skadelista, där man bland andra saknade nyckelspelarna Sebastian Wännström och Patrik Cehlin. Kanske var det också avgörande för Linköpings segerchanser. Hemmalaget tog ledningen 11:50 in i första perioden då succémannen Niklas Fogström kunde plocka upp en retur på Broc Little s ramträff. Inte ens 2,5 minuter senare kunde dock gästerna kvittera genom tyske Felic Schütz , som bortsett från målet mot LHC varit hårt kritiserad på sistone, Schütz mål skulle även bli gästernas sista i matchen.Medan matchen i sig inte bjöd på den bästa marknadsföringen för SHL som varumärke så skötte sig åtminstone målvakterna större delarna av matchen. Framförallt var det gästernas Anders Lindbäck, med mångårig NHL -rutin med sig, som stod för en fin insats. Linköpings poängkung Broc Littles måltorka fortsatte även under denna batalj, men bortsett från det var han delaktig i stort sätt allting annat också. Det var hans skott som gav Fogström returen för 1-0, och det var hans friläge som tvingade Rögles Fairchild att dra på sig en utvisning. Samme Little kunde sedan spela fram till Garrett Roe :s ledningspuck under det efterföljande numerära överläget.Under matchens avslutande skede var det inte oväntat Rögle som förde spelet. Trots hög press från gästerna, med skott som regnade som hagel mot Högberg i Linköpingskassen, så kunde de firande jubilörerna på läktarplats få se laget stå upp för varandra och stänga matchen. Med det följde alltså tre, väldigt viktiga, poäng i jakten på säkrare placeringar norr om topp 6-strecket.

2017-01-24 01:32:45

