Välkommen till verkligheten Linköping

Linköping åkte på en taktisk smäll nere i Karlskrona där man besegrades av ett vilt kämpande hemmalag som trots bara 12 skott på mål lyckades ta med sig alla tre poäng



Sista landslagsuppehållet är över och allvaret har infallit hos de flesta klubbar. Karlskrona som hade släppt in 17 mål på 5 matcher hade insett det här och spenderat uppehållet med att nöta in sitt försvarsspel som tidigare under säsongen var så lyckosamt. Linköping å sin sida saknade styrkan framför mål och tuffheten - ironiskt nog det som enligt tidningarna värvade så sent som i förrgår.Matchen i sin tur bjöd på en fartfylld inledning där Karlskoga lyckades ta ledningen efter knappt två spelade minuter. Med målet på rätt sida i kolumnen parkerade hemmalaget sedan bussen och lade fokus på styrspel och kontringsspel. Spelet övertogs av gästerna men trots en klar marginal i skottstatisten uteblev de farliga chanserna och istället istället var Karlskrona nära att utöka i slutet av första periodenSamma visa bestod i den andra perioden. Karlskrona kämpade på bra i defensiven och tillät inte Linköping komma till några lägen. Man boxade ut bortalaget bra och till frustration för Linköpings fansen så fortsatte bortalaget med samma taktik och slog sig blodig mot den orangea hemmaväggen framför Honken.Den tredje perioden förflöt i precis samma scenario som de två perioderna innan - Linköping spelar samma melodi och Karlskrona stänger effektivt av musiken. Med sju minuter kvar av den sista perioden utökade även hemmalaget ledningen när pucken typiskt nog styrdes in i eget mål av en Linköpingsspelare. Linköping försökte i de sista minuterna lägga fokus på ett mer fokus spel men Karlskrona avgjorde matchen i öppen kasse och Anton Karlssons mål tog hem runda ett i det här dubbelmötet.