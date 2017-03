LHC-bloggen: Vi har er precis där vi vill

Det är nu det börjar, Brynäs har vaggats in i en mental säkerhet och det är nu vändningen kommer.

För inte kan det väl vara så att Brynäs supportrar och spelare trodde vi menade allvar när vi har ställt upp med två spelare som Sylvegård och Müller i samma powerplay -kedja? Eller att det har kommit som en slump att Näkyvä återigen vänder så pass mycket i rundlarna att hela världen börjar snurra framför hans ögon och han då väljer att driva in framför eget mål? Inte kan de väl tro att tvåan i poängligan på riktigt är så här osynlig och tam eller att Andrew Gordon menar allvar när han prickar allt från jumbotronen till skyddsnätet bakom Rautio?Det är nu på söndag som vändningen kommer nämligen, Garret Roe som fick ledigt från gårdagens match kommer komma jaga livet ur Brynäsförsvararan med hans nya skumgummi-hjälm som ska hålla hjärnan på plats innanför kraniet. Det är nu på söndag som Sebbe Karlsson kommer kliva in i båset och personligen slänga ut kedja efter kedja på isen och kommer man tillbaka och drar benen efter sig väntar en blick som får en att åka livet ur sig i nästa skift.Vi har nu byggt upp Rautios självförtroende tillräckligt mycket för att han kommer vara vaggad i falsk säkerhet och släppa garden, vi lät Granström vinna 80% av alla sina tekningar i sin comeback och vi har låtit deras första kedja få leka sig trötta i den offensiva zonen. Som en viss kejsare ur Star Wars skulle sagt Everything that has transpired has done so according to my design. Brynäs är satta i fällan och på söndag slår den igen.Det är nu det börjar, Brynäs har vaggats in i en mental säkerhet och det är nu vändningen kommer.En svängig match slutade på sämsta tänkbara vis. Till slut blev Linköpings missar kostsamma och istället blev Simon Bertilsson stor matchhjälte för hemmalaget när han avgjorde i den femte perioden.Efter den katastrofala inledningen av kvartsfinalserien, krigade LHC till sig sin första seger på onsdagskvällen. Reducering till 1-2 var ett faktum, men nu väntar en tuff utmaning för östgötarna, när man på fredagen gästar Gavlerinken i match 5.Med två matchers underläge var Linköping piskade till att vinna onsdagens batalj mot Brynäs i Saab Arena för att inte bli tvungna att göra det omöjliga och vända ett 3-0 –underläge för att avancera till semifinalspelet. Efter 60 spelade minuter skulle man också stå som segrare, och matchserien lever i allra högsta grad.LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.