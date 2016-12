Malmö Arena, 2016-12-26 16:00

Malmö - Linköping

1-3



Viktiga poäng på annandagen

I en match som påminde lite om julmys, så kunde LHC bärga alla 3 poängen i Malmö Arena efter att Henrik Törnqvist avgjort i tom bur.





Malmös Erik Forsell fick ett jätteläge att ge hemmalaget ledningen efter bara några sekunders spel. Läget var så öppet så Forsell nästan såg förvånad ut. Avslutet blev därför lite svagt, och Marcus Högberg kunde ta hand om pucken. Malmö ägde inledningen av matchen, och LHC såg lite tagna ut. Kanske låg flygproblemen och störde. Bortalaget kom dock in i matchen mer och mer och kunde ta ledningen. Något ologiskt kunde Vilmos Gallo, efter några märkliga studspuckar sätta en perfekt projektil i krysset bakom en skymd Nihlstorp i hemmamålet. 0-1 i första paus, efter en period som började med klart hemmaövertag, men jämnade ut sig varefter klockan gick.



Andra perioden hade inte pågått i tre minuter innan Sebastian Karlsson kunde styra in 0-2 bakom Nihlstorp, och nu satt gästerna rejält i förarsätet. Efter 7:20 får hemmalaget en straff, efter en situation som i förstone såg märklig ut. Näkyväs klubba gick av, och det verkade som att straffen dömdes för spel med trasig utrustning, vilket skulle varit helt fel. En titt på reprisen visar dock att Näkyvä, medvetet eller omedvetet, skickar sin halva klubba mot pucken/puckföraren. Och då är det helt riktigt att blåsa straff. Rhett Rakhshani sköt dock utanför. Sekunder senare var det dock reducerat efter att Andreas Thuresson inte gjort något misstag från ett bra läge i slottet. Det skapas sedan chanser åt båda hållen, men inget mer mål i andra perioden. Noteras kan också att det inte delats ut någon utvisning åt något håll efter 2 perioder. Men dock alltså ett straffslag.



I tredje kom till slut utvisningar. Först en på Rakhshani för en tripping, och bara minuter senare en ny Malmöutvisning för "abuse of officials" (troligen klagade någon i Malmöbåset på domarna). Linköping visade dock upp ett väldigt tafatt spel i numerärt underläge och kunde inte utöka sin ledning. Efter 11:15 i tredje har Malmö en puck i nät. Men den döms bort efter videokontroll där det mycket tydligt framgår att Bryggman petar Högberg i ansiktstrakten med sin klubba i situationen. Med domare som varit mer vakna hade det också blivit 2 minuter för high sticking. Bara sekunder senare får Malmö ett lagstraff för 6 spelare på isen. Det kändes tveksamt, och det såg följaktligen irriterat ut i hemmabåset. Ännu ett resultatlöst pp för LHC gör att det ändå finns spänning kvar i matchen. Malmö tar ut målvakten, men får aldrig någon riktigt kontroll på spelet i anfallszon. LHC kan rensa och Törnqvist kan skicka in 1-3 i tom kasse.



2016-12-27 19:04:00

