Skellefteå Kraft Arena, 2017-03-02 19:00

Skellefteå - Linköping

3-1



Två poäng av sex möjliga blev Linköpings facit mot Frölunda och Skellefteå.

Vinstsviten bruten för LHC

Linköping HC fortsätter att spela viktiga matcher om blytunga poäng i toppstriden av SHL. Under tisdagen tappade man en 3-0-ledning till likaläge mot Frölunda, men drog sedan det längsta strået i straffläggningen. Mot Skellefteå under torsdagskvällen tvingades dock LHC se sin tre matcher långa vinstsvit spricka efter att ha vaknat till ordentligt först i den tredje perioden.

Straffseger med bitter eftersmak



Veckans första match, tisdagsmötet med Frölunda, såg länge ut att bli en riktig lyckad sådan för Linköping HC. Efter två spelade perioder var ställningen 3-0 till gästerna från Östergötland. Detta efter att Henrik Törnqvist öppnat målskyttet i den trettonde matchminuten, ett mål som gästerna sedan följde upp med ytterligare två från

Det var sedan med en bitter känsla av en onödigt tappad trepoängare som Linköping gjorde sig redo för en förlängning som kom att bli mållös, trots gott om etablerade målchanser. I efterföljande straffläggning visade dock gästerna på större vilja att plocka med sig extrapoängen, vilket man också gjorde efter två distinkt satta straffar av



Blek insats i Skellefteå



På torsdagskvällen ville Linköping utöka sin vinstsvit till fyra raka matcher då man packade hockeytrunkarna och reste till Skellefteå för möte med tabellsexan. Efter en mållös förstaperiod kunde Skellefteå ta ledningen i den andra. Drygt halvvägs in i perioden tilldelades hemmalaget en straff, ett domslut vars riktighet helt klart går att diskutera, då Adam Ginning stoppade Andrew Calofs anfall. Joakim Lindström tog hursomhelst tillvara på straffen och 1-0 var ett faktum.

Skellefteå inledde sedan den tredje perioden i numerärt överläge och väl där kunde



2017-03-02 21:31:00

Linköping HC fortsätter att spela viktiga matcher om blytunga poäng i toppstriden av SHL. Under tisdagen tappade man en 3-0-ledning till likaläge mot Frölunda, men drog sedan det längsta strået i straffläggningen. Mot Skellefteå under torsdagskvällen tvingades dock LHC se sin tre matcher långa vinstsvit spricka efter att ha vaknat till ordentligt först i den tredje perioden.Hockeylördag och match i Löfbergs Arena, Stämningen var på topp i Karlstad och solen sken. Några timmar och 60 minuter hockey senare var det inte bara vädret som fick värmlänningarna att sucka. LHC hade precis segrat mot Färjestad, och slutresultatet skrevs till hela 1-5.På lördagseftermiddagen drabbar Färjestad och LHC samman för sista gången den här grundseriesäsongen. Två lag som mycket väl kan komma att mötas i en kommande kvartsfinal. För båda lagen står mycket på spel vad gäller placeringar inför slutspurten.Hemmapubliken bjöds på ett rejält målkalas när Linköping tidigare under kvällen tog en tre viktiga poäng mot Örebro. Efter en grinig inledning så fick LHC drömstarten man behövde efter ett par matcher med tveksamt speIkväll spelar LHC hemma i Saab Arena mot Örebro HK som har haft en minst sagt brokig säsong. För båda lagen står väldigt mycket på spel då LHC kan gå upp till en tredjeplats i tabellen, förbi HV71 och Skellefteå. För Örebro å sin sida gäller det att undvika negativt kval, vilket har börjat bli en realitet då Rögle har ångat igång masknikeriet rejält sista tiden och har siktet inställt på just Örebro.Linköpings problem med bottenlagen fortsätter - ny förlust när Rögle straffade Cluben i Lindab Arena.LHC såg länge ut att för fjärde gången denna säsong tappa poäng mot Karlskrona. Men spöket från Blekinge jagades bort med 2 sekunder kvar sen Mathis Olimb skjutit 3-2 med 2 sekunder kvar på klockan.Linköping åkte på en taktisk smäll nere i Karlskrona där man besegrades av ett vilt kämpande hemmalag som trots bara 12 skott på mål lyckades ta med sig alla tre poängNär många firade alla hjärtans dag med levande ljus och i sällskap av någon de tycker om spelades en hockeymatch i Saab Arena. Linköping, som sedan nyår bara förlorat en match, tog emot Luleå i en batalj som åter skulle visa att hemmalagets form inte är att leka med.