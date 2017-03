"Den enskilt största anledningen till sistaplatsen"

Grundserien är färdigspelad och det är dags för en första summering av de individuella prestationerna. Vi börjar med defensiven. Här är spelarbetygen för Leksands målvakter och backar.

Betygsskala:

5 – Enastående!

4 – Mycket bra!

3 – Bra

2 – Godkänd

1 – Underkänd



Klargörande:

Betygen är en helhetsbedömning av spelarens prestation i relation till förväntningar.



Målvakter



Atte Engren

Den förväntade förstemålvakten som skulle sno matcher likt Alsenfelt 2013–14. Avdelning ”lycka till”. Och så blev det inte heller mer än någon enstaka gång (den enastående Frölunda-matchen ett av få exempel). KHL-meriterade Engren har blandat och gett. Och allt för ofta just gett bort billiga mål. Atletisk i sin spelstil, men fladdrig. Är – i mitt tycke – den enskilt största anledningen till att vi slutar sist. Med tanke på vår klena offensiv hade vi behövt en målvakt av yttersta klass. Som står på huvudet match efter match. Den värvningen var inte Engren, med facit i hand. Får ändå förtroendet i kommande ödesmatcher?

Betyg: 1

Henrik Haukeland

Nej, kvalhjälten Haukeland kunde inte växla upp och bli en stabil SHL-målvakt direkt. Och det kanske var för mycket begärt, trots allt? Har liksom Engren varvat bra insatser med rena plattmatcher. Vid ett par tillfällen har han fått förtroendet med ett par starter på rad och varit på väg att sätta sin finländske kollega på en mer permanent plats vid båsdörren. Just då har dessvärre ”Haukes” spel fallerat. På sikt kan 22-åringen bli en SHL-målvakt att räkna med. Har dock en del att jobba på innan så blir fallet.

Betyg: 2



Backar

Ben Youds

Haft mest istid av alla. Och det med all rätt! Visade efter en något tveksam start, med vissa anpassningsproblem till den stora rinken, sin klass. Spelskicklig, rörlig och med bra förstapass. 17 poäng (3+14) får anses som klart godkänt. På minussidan? Något klen i egen zon. Och med ett bättre skott hade han varit mer effektiv i powerplay. Kommer – med största sannolikhet – få förnyat SHL-förtroende.

Betyg: 3



Patrik Norén

Det var många som fnös åt Patrik Norén före säsongen. Ännu en utlåning till allsvenskan kändes på förhand väldigt trolig. Men tji fick vi. För Almtuna-återvändaren har visat upp ett modernt backspel som passat liret i SHL alldeles ypperligt. Har också vågat ta offensiva initiativ och använt sin fina skridskoåkning när tillfälle getts. Dessutom stabil bakåt för det allra mesta. Var det bara en slump att laget rasade samman i januari-februari, just när Norén var på skadelistan?

Betyg 2



Joseph Piskula

Den sena värvningen Piskula kom in som en tänkt stabiliserande faktor i den annars så orutinerade backbesättningen. Rejäl framför egen målvakt och offervillig. Har i sann Frögga-anda blockat skott med livet som insats ibland. Och har hyfsade händer. Men har varit väldigt mycket upp och ner i prestationerna. Har varit en gigant ena matchen – bara för att göra hårresande misstag i nästa.

Betyg: 2

Olle Alsing

Framtidsmannen Alsing är bara 20 år. Det ska vi ha i åtanke. Och ibland har just orutinen lyst igenom. Vill vara kreativ – och har till stor del verktygen för det. Grym skridskoåkare! Men behöver lära sig att värdera lägena bättre. Skulle också tjäna på att bli starkare. Väger lite lätt.

Betyg: 2



Daniel Bertov

Buster-storyn från i fjol har inte visat SHL-rävarna någon större respekt. Frän i sitt spel trots sin litenhet. Men ibland har vissa divison-1-takter lyst igenom. Väl ivrig i försvarszon och miss med detaljer har kostat några baljor. Har fått se sin speltid variera en hel del under säsongen som följd. Kunde gott ha testats i det ofta impotenta powerplay-spelet.

Betyg: 2



Alexander Ytterell

Skulle fjolårets Lucky-Luke kunna panga med framgång även i SHL? Det var många, inklusive jag själv, som med Modo-insatsen färskt på minnet trodde det. Hade vi en Hersley 2.0 i vardande till och med? De uppskruvade förväntningarna blev nog för mycket för Ytterell. Har helt uppenbart lidit av dåligt självförtroende i takt med att direktskotten suttit i plexit istället för i målmaskorna. Att han dessutom stundtals bänkats – och på slutet lär ha skrivit på för HV71 – lär knappast ha ökat prestationsförmågan. Positionsspelet är definitivt något Ytterell måste förbättra. Särskilt om han vill få speltid i ett topplag nästa säsong.

Betyg: 1



Markus Lauridsen

Den danska dynamiten har smällt ibland. Lauridsen har ett bra skott. Men det är i defensiven han främst har sina förtjänster. Det har inte alltid synts. Slarvig och hafsig i spelet med puck. En indianledare. Och skulle kunna använda sin storlek mer. Har glimtvis, ändå, visat upp en hög högstanivå. Men det har varit för sällan.

Betyg: 1



Nichlas Torp

För att uttrycka det snällt: Torp gjorde ingen vidare insats i LIF-tröjan. Såg aldrig bekväm ut på isen. Lättstressad och otajmad mest hela tiden. Och de onödiga utvisningarna, just när matcherna stod och vägde, haglade. Felrekrytering som förpassades till Tyskland.

Betyg: 1





Spelade för lite för att betygsättas:

Matias Lassen, Sebastian Björnstad och Christian Mieritz