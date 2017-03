Applåder för genombrottsmannen Oskar Lang.

Ett genombrott av rang

Idag är det dags för Leksands forwardsbesättning att sättas under lupp. Och i spelarbetygen bland de offensiva lirarna sticker en ynglings genombrott ut - tillsammans med sämre prestationer hos några förväntade toppspelare.

Betygsskala:

5 – Enastående!

4 – Mycket bra!

3 – Bra

2 – Godkänd

1 – Underkänd



Klargörande:

Betygen är en helhetsbedömning av spelarens prestation i relation till förväntningar.



Oskar Lang

Den spelare som tveklöst tagit störst spelmässiga kliv under säsongens gång. Sett till förväntningar vår rentav bäste spelare. Har välförtjänt avancerat i kedjehierarkin stadigt. Att Lang är en skridskovirtuos av rang visste vi alla sedan tidigare. Tidigare har det mest lett till spektakulära men fruktlösa uppåkningar. Nu har Arvika-Oskar glädjande nog blivit allt bättre på att också skapa målchanser. Kan fortfarande bli mer distinkt och rejäl framför mål. Plus i kanten för den fina plus-minus-siffran. Att bara ha -1 i ett lag som slutar sist är en bedrift. Lang är utan tvekan i SHL för att stanna.

Betyg: 4 Johan Porsberger

Gubben i lådan på ett par skridskor. Det är Johan Porsberger det. Totalt osynlig långa stunder. Sedan iskall när målchansen dyker upp. Finurlig och sevärd. 13 mål är inte att förringa. Men hur står det till med orken? Mycket mjölksyra när bytena blir intensiva. Har talang nog för att bli en pålitlig poängspelare i SHL. Finns träningsviljan?

Betyg: 3 Éric Castonguay

Tingsryd-värvningen klev in med pondus och självförtroende. Klart bäste forward till en början. Men efter ett tag stod det allt mer klart; ”Caston” är ingen poängproducent av klass på SHL-nivå. Habil, absolut, men saknar speeden för att spotta in poäng som i allsvenska tider. Har fått oförtjänt mycket istid sett till prestation. Kommer undan med godkänt i egenskap av intern poängligavinnare.

Betyg: 2 Johan Olofsson

Jag hade, personligen, högt ställda förväntningar på Olofsson inför säsongen. De har inte motsvarats. Inledde säsongen klent och anonymt. Har allt eftersom spelat upp sig. Med bättre effektivitet hade det också resulterat i betydligt fler mål. Skapar mycket på egen hand när spelet stämmer. Alltid som bäst i matcherna mot sin gamla klubb, Färjestad. Tänder till på samma sätt i kvalet?

Betyg: 2 Martin Karlsson

Jagades inför säsongen av andra SHL-klubbar. Och stundtals har Leksands bäste Karlsson visat varför. Kommer aldrig att bli någon poängmaskin – men bidrar med energi, ettrighet och speed. De egenskaperna passar utmärkt i en tredjekedja. Och i den rollen bör Karlsson vara eftertraktad av SHL-lagen även efter den här säsongen. Minus, och avdrag i betyg, för anskrämliga -33 (sämst i ligan). För en defensiv forward som Karlsson är det en rejäl plump i protokollet.

Betyg: 2 Isak Skedung

Har trots begränsad istid (bara drygt åtta minuter i snitt) stått för fem mål. Och det på 27 matcher. Jobbar hårt i båda spelriktningarna och kan därmed anta olika roller i en laguppställning på ett förtjänstfullt sätt. Kommer undan med klart godkänt. Den ringa speltiden sätter stopp för ett högre betyg.

Betyg: 2 William Wikman

Lånades tidigt ut till Västerås. Och hade svårt att leverera i ett strulande VIK. Därför var han ett överraskande glädjeämne när han väl var tillbaka i den blåvita tröjan. Hade inte minst ett lyckat dubbelmöte mot Frölunda. Åkte strax därpå, typiskt nog, på en hjärnskakning. Bör vara redo när kvalet börjar. Tar då en ordinarie tröja?

Betyg: 2 János Hári

Han har fått utstå en hel del kritik, János Hári. Och ibland med all rätt. Saknar precis som parhästen Porsberger fysik, fart och intensitet för att vara en nyckelspelare på SHL-nivå. Matchades före Ritolas intåg flitigt som spelfördelare i powerplay. Det gick sådär. Men att ensam ge den skojfriske ungraren skulden för ligans sämsta powerplay är inte rättvist. Resultatet blev bevisligen lika bedrövligt med Ritola som spelmotor.

Betyg: 2 Lukas Eriksson

Kämpar, sliter och är stark runt sargerna men gör sällan stora avtryck. Kunde gott ha ställts åt sidan till förmån för någon yngre förmåga. Gör sig bäst i tajta matcher. Visar prov på det i kommande holmgång?

Betyg: 2 Tobias Forsberg

”Tobbe-Fopp” har slagit personbästa med fyra SHL-mål under en och samma säsong. Gör det helt okej i sin checking-roll, men likt i Lukas Eriksson-fallet kunde platsen mycket väl ha fyllts av någon annan. Var mer elak för några år sen. Behöver slå på den ursinniga sidan av sitt spel i kvalet. Då är han som allra bäst.

Betyg: 2 Martin Grönberg

Grönberg har lirat både center och ytterforward under säsongen. Och han har fått rollen som lite av en städgumma, Grönberg. Det lär knappast ha underlättat för prestationen som inte heller varit något att yvas över. Men Grönberg är trots allt bara 22 år – och till skillnad från de andra energispelarna i samma kategori som Lukas Eriksson och Tobias Forsberg bör han få en till chans.

Betyg: 2



Jesper Ollas

Den store härföraren och ledargestalten har fått axla en tok för stor spelmässig roll. Har sett seg och kantig ut och åldern och skadehistoriken börjar helt uppenbart ta ut sin rätt. 6 mål och inte ett enda i powerplay är rätt och slätt underkänt. Har blivit något bättre i en centerroll mot slutet av säsongen. Ollas har kontrakt två säsonger till efter denna. Det får inte anses som någon vidare framtidsinvestering.

Betyg: 1



Jon Knuts

Visade klass under slutdelen av den magiska fjolårssäsongen. Och nu skulle Knuts leverera på SHL-nivå. Men det har skitit sig. Åkte på en skada tidigt och har aldrig kommit in i flow. Har sett märkligt frånvarande ut för det mesta när han väl varit på isen. Och allmänt vilsen. Borde annars kunna vara en kontringsspelare att räkna med. Behöver steppa upp i kommande kvalspel – där han bevisligen levererat förr.

Betyg: 1 Mattias Ritola

Kom till ett Leksand i uppgång. Sedan har det bara gått utför. Det är naturligtvis inte bara Ritolas fel. Men haussen kring hans återkomst blev så här i efterhand uppblåst på ett sätt som varken gynnande Mattias eller Leksand. På isen kan han också betydligt bättre. Har sett förvånansvärt tung ut. Om det är en självförtroendefråga – eller en fråga om fysisk status – låter jag vara osagt. Men ett ynka mål på 16 matcher är inte gott nog för en spelare av Ritolas kaliber.

Betyg: 1



Sondre Olden

Målades upp som lagets store joker före seriestart. Norrmannen har också fått sanslöst många chanser – och lagledningen har visat upp ett änglalikt tålamod. Ändå har det inte lossnat alls för Olden. Är på tok för bekväm och obeslutsam för att göra skillnad i en topp-sex roll i SHL. Skulle må bra av att börja om i allsvenskan. Förhoppningsvis i annan klubb.

Betyg: 1



Spelade för lite för att betygssättas:

Richard Hugg, Fredrik Forsberg, Tommi Paakkolanvaara och Emil Bemström.



Här ser du, de tidgare publicerade, spelarbetygen för Leksands målvakter och backar.

