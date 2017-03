Smidjegrav Arena, 2017-03-24 19:15

Mora - Leksand

2-4



Ritola har vaknat i matchserien mot Mora.

Leksand återuppstod i Smidjegrav

Leksand lämnade finliret hemma. Och med ett blåställ av grövsta kvalitet fick man ner på farten på ett konfunderat Mora. Det – tillsammans med en frälsare som vaknat till liv – låg bakom återuppståndelsen till 4–2-segern.

Matchen började som den förra avslutades. Mora tog på ett oroväckande sätt tag i taktpinnen. Klyschan säger att inga matcher vinns i utvisningsbåset. Men just den här gången var det undantaget som bekräftade regeln. För efter att Leksand med ett mestadels ramstarkt boxplay städat undan fyra raka besök i snickerboa vände matchen. Leksandsspelarna växte ett par centimeter. Och Moraspelarna såg plötsligt mer allsvenska ut. Äntligen ett blåvitt momentum.

Och det var just Special teams som kom att spela en avgörande roll. När Johan Porsberger satte ettan som bröt Mora-Engstrands nollespel (vilken bomb!) fick vi en tro. Med Ritolas 1–3-mål var läget rentav religiöst. Äntligen vaknade den tilltänkte frälsaren. Spelmässigt bör det finnas än mer att hämta. Men idag var attityden en annan. Och kanske allra mest förkroppsligad genom just Ritola. Ta bara höghastighetsåkningen för att undvika en icing i slutskedet. Den såg man inte komma förra matchen, direkt.



Att prata om hemmadomare är förstås bara fånigt (av flera skäl). Men Mora borde nog, även med rödvita glasögon på, blivit straffade vid tacklingsituationerna. Knocken på Ytterell är svårbedömd. Men Fabian Gunnarsson måste visa större varsamhet. Nu rusade han ut ur båset med samma hastighet som Usain Bolt sprintar ur startblocken för att slutligen dundra över Leksandsbacken. Bara intentionen är straffbar i det fallet. Två minuter känns rimligt. Robin Johanssons försök till att komma med i Guinness Rekordbok med ”det djupaste borrhålet orsakat av klubbknopp i människokind” (på Ben Youds) var ingen vacker syn. Att Disciplinnämnden släpper den händelsen helt – bara för att ge Lauridsen fem matchers avstängning känns…inkonsekvent.



Mora är skickliga. Och det går undan i spelvändningarna. Leksand måste – för att citera Timo Lahtinen – fortsätta att spela ”äckligt disciplinerat”. Ur varje litet Leksandsfelpass vid offensiva blå stormar en hel röd armé fram. Det är bara att inse: Leksand kommer inte att slå Mora på uppenbar kvalitéskillnad. Det kommer att bli tal om krigarvinster. Och det kan mycket väl bli tre till.



Det duger till och med Laget som aldrig dög till.



Matchens tre stjärnor:



***

Atte Engren

Räddade Leksand när Mora trummade på i förstaperioden. Hade Moringarna fått en ledning där hade sannolikt matchutgången blivit en annan.



**

Mattias Ritola

Å, så viktigt! Han har varit frustrerad. Vi har slitit vårt hår. Men nu visade Ritola glimtar av sin klass. Förutom målet till 1–3 visade han på fina intentioner när han mer effektivt än tidigare vände bort motståndare och behöll pucken i offensiv zon. Två mål bör ge självförtroende.



*

Ben Youds

Slår inte många felpass. Och när våra uppspel fortfarande har mycket i övrigt att önska står Youds för stadga med sin precision. Följde med fint vid flygande anfall några gånger. Serverade också Porsberger med en läcker skottpass till 1-0.



Matchens stjärnfall:

Jesper Ollas

Föll inte ur ramen. Men visst kan vi förvänta oss lite mer? I förra matchen gick han bräschen stundtals. Men nu blev det inte mycket av värde. River och sliter. Men har helt uppenbart tappat för mycket i skridskoklipp för att vara effektiv framåt.



0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR KVICKLUND

david.kvicklund@gmail.com

På Twitter: kvicklund

2017-03-24 23:58:00 david.kvicklund@gmail.comPå Twitter: kvicklund2017-03-24 23:58:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leksand

Leksand

2017-03-24 23:58:00

Leksand

2017-03-22 23:39:00

Leksand

2017-03-21 21:23:00

Leksand

2017-03-15 17:30:00

Leksand

2017-03-12 11:28:00

Leksand

2017-01-25 18:00:00

Leksand

2017-01-20 08:00:00

Leksand

2016-11-02 23:25:00

Leksand

2016-07-05 22:10:00

Leksand

2016-06-30 21:24:00

ANNONS:

Leksand lämnade finliret hemma. Och med ett blåställ av grövsta kvalitet fick man ner på farten på ett konfunderat Mora. Det – tillsammans med en frälsare som vaknat till liv – låg bakom återuppståndelsen till 4–2-segern.Utskåpade. Förnedrade. Ett Leksand – med en mental styrka bräcklig som den tunnaste av vårisar – var inte ens nära Mora i den första ronden av rivalmötet.Om graden av nervositet mätts på en Richterskala hade Dalarna nått höga jordbävningsnivåer. Och det långt före pucken ens släppts. Här är Leksands tre vinnarpoänger som ska byta ut skakande ångest till blåvit eufori.Idag är det dags för Leksands forwardsbesättning att sättas under lupp. Och i spelarbetygen bland de offensiva lirarna sticker en ynglings genombrott ut - tillsammans med sämre prestationer hos några förväntade toppspelare.Grundserien är färdigspelad och det är dags för en första summering av de individuella prestationerna. Vi börjar med defensiven. Här är spelarbetygen för Leksands målvakter och backar.Mattias Ritola är tillbaka i klubben han älskar. Och Per-Olof Ejendal pratar om slutspel. Men mitt i all eufori måste vi ändå konstatera: vi ligger fortfarande näst sist.Truppinfo och nyheter för säsongen 2016/17!De provocerande hedersamma förlusterna har staplats på hög den sista tiden. Det visar också att det krävs en målvakt på topp och effektivitet framåt för sköna uddamålsvinster framöverHan kom in som ett oprövat målvaktskort förra hösten. I våras blev Henrik Haukeland tungan på vågen i något fantastiskt. Nu väntar SHL – och kamp om målvaktsspaden med nye finländaren Atte Engren. – Vi lever i en prestationsbaserad värld. Den målvakt som är bäst för dagen är den som står. Svårare än så är det egentligen inte.Malungsprodukten har visat att han är redo att ta över sheriffen Frögrens bricka.