Bortaförlust mot Pantern

Modo besegrades av ett inspirerat Pantern





Sen tog Pantern över och gjorde både 1-2 och 2-2 inför en för dagen ovanligt månghövdad publik då man tillfälligt flyttat in på Malmö Isstadion. Med 7 sekunder kvar av period fick Modo och Patrik Karlkvist ett straffslag, tyvärr kunde man inte utnyttja det utan Panterns keeper räddade Karlkvists försök.



I tredje perioden var Pantern det bättre laget, och man både tog ledningen med 3-2 och höll den. Modo var aldrig nära att komma ikapp, och hade det inte varit för



Nu gäller det för Modo att slicka såren och ladda om inför en hyperviktiga hemmamatchmot Det var Modo som inledde matchen bäst, man gick upp i ledning med 1-0 efter att Emil Alba utnyttjat en passning från Oskar Stål Lyrenäs efter att man vunnit tillbaka pucken efter ett bra anfall. Man gjorde även 2-0 genom David Rundqvist efter ett briljant förarbete av Emil Molin Sen tog Pantern över och gjorde både 1-2 och 2-2 inför en för dagen ovanligt månghövdad publik då man tillfälligt flyttat in på Malmö Isstadion. Med 7 sekunder kvar av period fick Modo och Patrik Karlkvist ett straffslag, tyvärr kunde man inte utnyttja det utan Panterns keeper räddade Karlkvists försök.I tredje perioden var Pantern det bättre laget, och man både tog ledningen med 3-2 och höll den. Modo var aldrig nära att komma ikapp, och hade det inte varit för Erik Hanses imålet hade siffrorna kunnat bli betydligt större.Nu gäller det för Modo att slicka såren och ladda om inför en hyperviktiga hemmamatchmot Oskarshamn på lördag. Man spelar verkligen med kniven mot strupen nu för att nå en plats på topp 8!

0 KOMMENTARER 152 VISNINGAR 0 KOMMENTARER152 VISNINGAR PETER KEMPE

På Twitter: kempelito

2017-01-30 11:37:09

ANNONS:

Fler artiklar om Modo

Modo

2017-01-30 11:37:09

Modo

2017-01-26 11:05:50

Modo

2017-01-24 09:22:00

Modo

2017-01-23 08:54:00

Modo

2017-01-20 14:12:02

Modo

2017-01-18 10:31:57

Modo

2017-01-17 23:06:38

Modo

2017-01-17 22:59:07

Modo

2017-01-11 22:56:00

Modo

2017-01-11 12:59:54

ANNONS:

Modo besegrades av ett inspirerat PanternTrots att man hamnade i tvåmålsunderläge kunde Modo hämta tillbaka och ta matchen till förlängning och straffar, där man även drog det längsta stråetModo gjorde en av sina sämre insatser den här säsongen i derbyt mot TimråPär Styf svarar på lite frågor inför måndagens länsderbyTobias Ericsson tog sig tid för Modo-redaktionen under bussresan mot KarlskogaModo går under kvällen ut med att man värvat nordamerikanen Jordan SmothermanEtt Modo som saknade flera tongivande spelare lyckades ändå slå BIK Karlskoga med 1-0 på bortaplanFör ovanlighetens skull kan man skriva den rubriken om Modo Hockey och menade att man tog hem segern genom ett sent mål framåt!Andreas Heier ut igår, idag lämnar Drew Paris