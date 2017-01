Derbyt från ett rött perspektiv

Här kommer en krönika där jag beskriver derbyupplevelsen från det röda hörnet av T3 Center

Tre dagar innan derbyt mot Björklöven borta fick jag reda på av Modo s supporterförening Lumberjacks att jag och tjejen fått tag på biljetter, så när jag slutat jobba klockan 11 i fredags bar det av mot Umeå. Efter att ha stått en kvart i en kö och gått igenom visitering så fick vi reda på att vi skulle gå in på andra sidan arenan, där såg jag några Modo-profiler från Twitter och gick fram och hälsade på ett par av dom. Efter en visitation till (från en gammal lumparkompis till mig som jobbar lite extra medan han pluggar i Umeå) som gick snabbare pga kortare kö så var vi inne i arenan och kunde insupa atmosfären. Det första man la märke till var att dom röda färgerna i arenan syntes mycket bättre än dom gul/gröna, men hemmalagets ståplats var större än bortalagets.På stolarna låg det röda, vita och gröna papperslappar, eftersom vi satt snett till höger ovanför klacken så var vi på den röda delen av läktaren. Efter tifot så var vi all set för match, och Modo-klacken körde igång med sina ramsor (bl.a. "Jag minns när min pappa tog med mig, tog med mig och lärde mig allt, om sporten och kärlek till klubben, till klubben som givit mig allt").Modo började första perioden bäst, och tog även ledningen med 1-0 genom Henrik Björklund, jublet visste inga gränser och euforin var stor på den röda sidan av läktaren, det gjordes till och med nån form av målsång från läktaren! Jag var tvungen att kolla upp i efterhand vem som gjorde första målet eftersom jag var för glad i stunden för att komma ihåg det (jag var helt nykter så det hade inte med det att göra). Modo anföll dessutom mot klackens håll i dom perioderna där man gjorde sina mål.Man slets mellan hopp och förtvivlan under matchen eftersom Björklöven gick från 0-1 till 2-1, sedan gick Modo och vände på steken till 2-3, och sen kom Björklöven ikapp och förbi igen.Under tiden som detta hände så var det kanske en eller två gånger som Lövens klack hördes över till Modo-sidan, annars hördes bara Lumberjacks (vars ordförande Björn tyvärr blev tvungen att slänga in handduken på matchdag pga feber) på den sidan av arenan jag satt. Hörde även Björklöven-fans som tyckte att Modos klack ägt ut deras utom på slutet av matchen. Under matchens gång var det en kille som jobbade febrilt på att få den stora flaggan att hålla ihop, han gjorde en strong insats men fick den tyvärr inte att funka till 100%.I tredje perioden i power play hade Modo tre gyllene kvitteringslägen som man brände, innan man lät Björklöven få sitt fjärde resulterande pp av fyra möjliga, en av dom detaljerna som avgjorde matchen, en match som slutade 6-3 till hemmalaget efter ett mål i öppen kasse på slutet.Som helhetsupplevelse var det klart bättre än Timrå-derbyt borta, både läktarmässigt och hur man tog sig till och från arenan (på väg till Timrå blev vi ståendes på avfarten från E4 i säkert 45 minuter!), däremot var det synd att resultatet inte ville gå vår väg just den här gången, då hade säkert inte Björklövens fans hörts lika mycket på slutet heller.Spelarna gjorde en snygg gest också som först tackade fansen individuellt, och sedan åkte tillbaka och tackade som lag.Matchfakta:Första perioden: 0–1 (1.24) Henrik Björklund ( Emil Molin ) spel fem mot fyra,1–1 (14.06) Jacob Andersson (Cody Murphy spel fem mot fyra, Lukas Ekeståhl–Jonsson), 2–1 (15.41) Cody Murphy (Austin Farley, Zach Hamill) spel fem mot fyra.Andra perioden: 2–2 (5.33) Emil Molin (Patrik Karlkvist),2–3 (8.09) Henrik Björklund (Per–Åge Skröder, Emil Molin) spel fem mot fyra,3–3 (19.14) Jacob Andersson (Lukas Ekeståhl–Jonsson) spel fem mot fyra.Tredje perioden:4–3 (7.01) Kim Karlsson (Jonas Emmerdahl, Austin Farley),5–3 (11.18) David Lindquist ( Stefan Andersson , Joakim Högberg) spel fem mot fyra,6–3 (17.18) Lucas Sandström (Lukas Ekeståhl–Jonsson).Skott: 34–23 (8–5, 11–8, 15–10).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övriga nyheter: Andreas Heier lämnar Modo med omedelbar verkan.Modos nästa match är hemma mot Vita Hästen imorgon kväll 11/1.