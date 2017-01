Erik Hanses höll nollan för Modo

Ett decimerat Modo tog meriterande skalp

Ett Modo som saknade flera tongivande spelare lyckades ändå slå BIK Karlskoga med 1-0 på bortaplan





Det var Karlskoga som började matchen bäst, och man vann skotten i den första perioden med 13-7, dock utan att skapa dom där högkvalitativa chanserna som man är van att se, delvis på grund av att det unga Modo-laget spelade en väldigt disciplinerad ishockey, och när det var på väg att bli ett friläge så hann



I den andra perioden var det Modo som fick utdelning, efter ett fint förspel från Oscar Öhman fick Oskar Stål Lyrenäs på en kanonträff,

Efter det målet hade Karlskoga mycket puck men utan att riktigt komma till i anfallszonen, nan sköt många skott men utan att hitta dom riktigt bra chanserna.



Faktum är att det var nog inte förrän sista två minuterna när man fick chansen i spel sex mot fyra som man kom in mer på mål och kunde skapa lägena, men då var målvakt

Modo kom till spel med 12 juniorer i laget i kvällens match, det efter att man (förutom tidigare långtidsskadade Tommy Enström och Pär Edblom) saknade Jan Brejcak pga avstängning, dessutom var David Rundqvist sjuk och Henrik Björklund väntar tillökning i familjen.

På Twitter: kempelito

2017-01-17 22:59:07

