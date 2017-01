Fjällräven Center, 2017-01-23 19:00

Modo - Timrå



Inför Modo-Timrå med Pär Styf

Pär Styf svarar på lite frågor inför måndagens länsderby





Tack själv, det är bara roligt.



Hur är läget i laget efter



Det är bra. Det är bra stämning, hungriga killar som är lite revanschsugna, så stämningen är riktigt bra.



Hur känns det att vara med och vara ansvarig för



Det är roligt! Det är en utmaning i sig i en vanlig situation, och ännu mer nu när man ska komma in och fylla Olaussons plats.



Det har blivit en lite annorlunda säsong för din del.



Ja precis, så är det ju.



Är det stor skillnad på det dagliga arbetet på senior och juniornivå?



Det är lite annorlunda, men man lyckas fylla dagarna ändå. Det är lite mer scouting på seniorsidan när det gäller motståndet, medan på juniorsidan är det mer fokus på dom egna spelarna och utvecklingen av dom.



Är du med och hjälper till nåt i juniorlaget nu?



Inte från årsskiftet. I December var jag med på träningar och diverse andra saker, men nu ligger fokus på att vara med och hjälpa till på hockeygymnasiet, och självklart på A-laget då, men jag försöker även ha kontakten med juniorerna eftersom jag tycker det både är roligt och viktigt.



Hur tycker du att J20 skött sig sedan du tog klivet uppåt?



Det går inte att klaga på, dom har varit väldigt imponerande. Det är grymt roligt och visar vilken otroligt bra grupp det är, riktigt bra spelare med en härlig utveckling. Det är kul att se att dom fortsätter utvecklas nu när Micke och Freddan (Mikael Sundell och Fredrik Andersson, reds. anm.) tagit över också.



Hur tycker du att juniorerna som fått ta steget upp har klarat sig i A-lagssammanhang?



Dom har klarat sig riktigt riktigt bra, dom både tillför och vågar, och pushar på dom som är i truppen så det är otroligt roligt. Dom måste höja sig ett steg när dom är med i A-truppen, men dom både försöker och har vilja, och det är det absolut viktigaste.



Är det nån som har imponerat speciellt på dig just i år?



Inte speciellt så att nån utmärker sig, utan jag tycker att alla har gjort ett bra jobb. Det har både varit så att dom man har förväntat sig ska utmana om en plats i A-laget har klarat av det, och att dom man trodde kunde ha nåt år kvar har tagit såna kliv att dom redan är där. Alla har imponerat på olika sätt, men dom jag blivit mest imponerad av är dom som vill ta steget upp, och som vill fortsätta utvecklas och aldrig nöjer sig.



En som jag tycker har imponerat är



Det är roligt, första gången jag såg honom var han U16-spelare, och man såg redan då att talangen finns där. Han var inte nån spelare som stack ut på det sättet, eller hade stjärnstatus, men det är en otroligt bra spelare som man alltid vet gör det rätta. Han har lagt ner otroligt mycket arbete och har alltid velat bli bättre, så det är kul att han har lyckats.



Hur fungerar ditt samarbete med Andreas Johansson?



Andreas är huvudansvarig och har bestämmanderätt, men jag försöker driva träningar, kommer med input när det gäller försvarsspel och sköter backarna på match. Jag är lite mer involverad i dom sakerna men försöker såklart komma med idéer om annat också. Andreas är väldigt öppen för nya idéer så vi brukar sitta och diskutera både försvar och anfall och fungera som bollplank för varandra, så vi har en riktigt bra miljö.



När man märker att t.ex. spelet i uppspelsfasen inte fungerar, hur går man igenom det med gruppen?



Misstag ska man få göra, om vi går till mig och min filosofi, jag som kommer upp från juniorerna, så tycker jag att man ska våga, men man ska våga i rätt lägen. När man kommer upp till seniorerna kan ett misstag kosta så mycket eftersom man är mycket mer resultatinriktad istället för utvecklingsinriktningen som råder i juniorverksamheten.Man måste få göra misstag men man måste lära sig av dom snabbt. Är det ett specifikt kostsamt misstag så pratar man med den spelaren i efterhand och frågar "Hur såg du på den situationen, och hur kunde du ha gjort annorlunda?" och så går vi igenom hur vi såg på det och hur vi tycker att man kunde ha gjort. Förhoppningsvis så lär man sig av det, det blir utbildande att gå igenom och analysera misstagen så man kan utföra det bättre nästa gång istället.

Kortare svar är att är det ett individuellt misstag så går man igenom det med individen, är det ett större problem som t.ex. att spelsystemet inte funkar så tar vi det med hela gruppen.



Nu när ni fått in några anfallsnyförvärv i A-laget, kommer det vara aktuellt att Tobias Ericsson blir back?



Aktuellt kommer det absolut bli, eftersom han är värvad som back från början. Samtidigt har han gjort så otroligt bra ifrån sig på centerplatsen, så han har verkligen blivit en kraft att räkna med där också. Vi har dessutom bara fått in en spelare på centerplatsen så det är inte självklart att det blir så, utan vi får ge igenom och se var hans styrkor kan behövas bäst. Han har otroligt bra egenskaper både som center och som back, så det kanske inte blir omedelbart men det skulle absolut kunna bli aktuellt framöver.



Känner ni er nöjda med truppen eller kommer det tillkomma nån fler spelare?



För tillfället är vi nöjda, men samtidigt kollar vi på möjligheten att förstärka. Det kan ju bli förändrigar som t.ex att Ericsson går ner på backen så det behövs en förstärkning på forwardssidan, alternativt att ta in en back om han blir kvar som center. Men vi tror stenhårt på truppen vi har och jobbar hårt med den, men ser vi en möjlighet att spetsa till truppen så är dörren inte stängd.



Känns derbyt mot Timrå speciellt för dig som har varit på bägge sidor jämfört med andra matcher?



Både och, det blev som en liten pånyttfödelse med lite mer känslor när vi var därnere i December, och även när jag stog som publik när Timrå var uppe förra gången. Jag har varit därnere och mött dom med juniorerna flera gånger, så själva grejen med att möta Timrå är förbi. Däremot var det lite speciellt när det var fullsatt med tryck och klackkamp så det blev lite speciellt, men nu har jag varit med om det några gånger så jag tror inte jag kommer tänka på det på samma sätt eftersom man blir mer och mer van.



Är det mer nervöst som ledare än det var som spelare?



Självklart, man har ju möjligheten att påverka saker här och nu på ett annat sätt när man spelar, det går inte att komma ifrån. Som ledare har du förhoppningsvis förberett på rätt sätt i förväg och står för det tills man får möjlighet att förändra nånting. Det är mer förberedelserna som är viktiga som ledare.



Upplever man stämningen på ett annat sätt när man står i båset jämfört med på isen?



Ja, jag tror man blir lite mer medveten om publiken när man är på sidan av. När jag spelade var det klart att man upplevde atmosfären och stämningen, men det blev mer att man spelade byte för byte, så man kan nog inte ta in det lika mycket som en tränare gör. Det märker jag nu om inte annat.



Är det nåt derby du minns speciellt från din tid som spelare?



Det är svårt att inte nämna kvartsfinalserierna, både 07 när Modo gick vidare och vann och året efter. Intresset som var då, både från publiken men även massmedia, det var otroligt kul för hockeyn häromkring och det var verkligen en upplevelse. Klart att det hade varit pricken över i:et att få mötas i en SM-final när hela landets fokus hade varit där.

Det är svårt att välja ut nån speciell match eftersom alla varit speciella med härlig inramning, särskilt slutspelsmatcher blir ju en annan sak. Det är klart att det var roligast at spela matcherna som verkligen gällde nånting.



Avslutningsvis, har du nån hälsning till fansen inför måndagens derby?



Att dom fortsätter ställa upp, sluta sig samman och heja så otroligt imponerande som dom gör. Det är fantastiskt roligt för spelarna att känna det stödet, och även för oss i båset att få se och uppleva det, det är otroligt bra. Se till att vinna matchen på läktaren också!



Då tackar jag för intervjun och önskar lycka till i fortsättningen!



Tack själv!







Noterbart 1: Det skiljer sex poäng i tabellen mellan lagen inför måndagens match.



Noterbart 2: Modo kommer från en förlust, 2-3 mot Mora, medan Timrå kommer från en straff-förlust mot Västervik. 1-2.



Noterbart 3: Det verkar bli en ovanligt låg publiksiffra, då bara 3325 biljetter var sålda vid 12.30 igår dagen före match.

2017-01-23 08:54:00

