Intervju med David Rundqvist

Modoredaktionen fick ett snack med David Rundqvist efter onsdagens utomhusträning





Ingen fara.



Hur är känslan efter matchen mot Pantern sist?



Det är ungefär som vanligt. Jag tycker att vi har varit inne i en bra period och utvecklat mycket saker. Problemet vi har haft hela säsongen är att vi har haft såna djupa dippar i vårt spel under matcherna, det fick vi även mot Pantern. Känslan är ändå att man är revanschsugen och det är en ny match på lördag som vi ska vinna.



Det är en väldigt viktig match mot



Ja, nu har vi kommit så långt att alla matcher är jätteviktiga. Man kan inte lämna nåt åt slumpen utan vi måste jobba på 100% i matcherna som är kvar nu. Det blir lite av ett slutspel.



Hur mycket har du kollat på tabellen inför Oskarshamnsmatchen?



Just nu har jag inte kollat så mycket, jag tror vi ligger tia och det är väldigt jämnt upp till åttondeplatsen. Jag är medveten om att det är väldigt tight och vi har pratat en längre tid om hur viktiga alla matcher är, så det gäller att vara med här nu på slutet.



Hur laddar ni upp inför lördagens match?



Vi laddar upp som vanligt, vi hade två ispass och ett fyspass på tisdagen, onsdagen hade vi träning i Fjällräven först, och sen var vi utomhus och tränade, torsdag har vi lite video och sånt där för att vila kropparna lite, och sen blir det träning på fredagen igen. Så vi ska vara förberedda på lördag.



Hur tycker du att träningsupplägget känns?



Det känns bra, jag tror det är ganska vanligt. Vi har kört lite tuffare under hösten och släppt lite grann på det nu efter nyår. Sen blir det, som nu när vi har haft upehåll från matcher en vecka, att vi kör på lite extra om det inte är skador och sjukdomar i laget.



Varför tror du laget har presterat på en såpass ojämn nivå?



Det var en svår fråga. Det kanske kan ha att göra med att vi är ett såpass ungt lag, som inte har så mycket rutin och erfarenhet. Sen vet jag inte varför vi dippat såpass djupt när vi väl dippat. Om vi tittar tillbaka till början av säsongen så hade vi det tufft med framför allt tredje perioden och det kändes ungefär som vi vann var femte match. Men från mitten av december ungefär så hade vi en streak där vi tog poäng i 9 av 12 matcher. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på, men det känns ändå som om vi spelat upp oss, även om vi fortfarande har våra dippar.



Hur har det fungerat för dig personligen under säsongen?



Jag började väldigt trevande, även om jag skötte mig defensivt så hände det ju ingenting framåt. Det var efter ungefär 10 matcher jag började komma igång lite grann, då kändes det som jag fick ett lyft i offensiven också, och hade en ganska hög lägstanivå. Nu dom senaste matcherna känns det som jag har dippat lite, precis som laget.

Det gäller att köra på nu innan det tar slut.



Du fick testa spela ytter nån match, hur kändes det?



Det var när Steen kom in som vi testade en ny grej, det gick väl inte så bra, det var ovant. Jag kom tillbaka från sjukdom och hade i stort sett bara haft en träning

innan den matchen, och jag har inte spelat ytterforward på jättelänge, så det var lite ovant.



Vad har du fokus på inför avslutningen?



Jag vill hjälpa laget så mycket som möjligt, kommer vi topp 8 så kan allting hända, vinner man alla matcher i fortsättningsserien spelar det ingen roll om vi kommer trea eller åtta, utan vi ska komma topp åtta så har vi fortfarande en väldigt bra chans. Det är bara att kräma ur det sista man har nu och hoppas att det går vägen.



Hur tycker du att kedjan med dig, Molin och Björklund har funkat?



Jag tycker det har funkat bra, vi har haft bra kemi. Det är väl några matcher nu på slutet som det har gått lite sämre och det är lite frustrerande. Vi ska vara den linan som producerar och hjälper laget, och nu har vi haft några matcher där det inte blivit som vi tänkt oss. Men överlag så tycker jag att det har fungerat väldigt bra.



Hur trivs du i Övik och



Jag trivs bra, det är en mysig stad och allt som man behöver finns i närheten. Laget är kanonbra, det är härliga grabbar och bra förutsättningar med bra gym och bra staff runt omkring. Jag trivs väldigt bra.



Har du fått den rollen du väntat dig i laget?



Ja det tycker jag att jag har fått. Sen handlar det också om vilken roll man tar, men tittar man på säsongen som den varit så tycker jag ändå att jag är en ledande spelare som jag ska vara.



Är det nån av dom yngre som imponerat på dig under säsongen?



Jag tycker dom flesta imponerat, det är ju lite mer än halva laget som är juniorer. Lindgren är stabil på backen, och nu på slutet har han spelat upp sig rejält. Sellgren sköter sig bra på backen. Lyrenäs och Öhman, Alba och Wahlgren, jag tycker alla våra juniorer är fantastiskt bra hockeyspelare.



Det var en match där Modo hade fjorton spelare under 21 år mot Karlskoga och spelade jättedisciplinerat och vann borta.



Ja precis, jag missade den matchen men hörde att det var väldigt bra. Det är en styrka vi haft under säsongen, att vi spelat bra mot bra motstånd. Då har alla steppat upp och tagit sin roll och spelat har kuggat i. Det har varit vår styrka, och vår svaghet har varit att vi inte kunnat spela så mot alla lag.



Vad tycker du om nyförvärven som kommit in på slutet? Tänker främst på Steen och Smotherman.



Nu har dom inte hunnit spela så många matcher, men första tanken är att det kommer in rutin som är precis vad vi behöver, så jag tycker det är jättebra nyförvärv. Vi får lite mer bredd i laget och rutin framför allt. Tittar man på papperet så tycker jag att vi har ett bra lag, men det är inte så mycket rutin, utan det är första året dom flesta spelat på seniornivå. Att vi får in lite rutinerade spelare gör gott.



Hur reagerar man när det kommer in spelare mitt i säsongen sådär?



Det beror lite på vad man har för roll i laget, det är klart att det blir lite funderingar för dom flesta spelarna, men det handlar ju om en konkurrenssituation när man spelar i ett lag. Det gäller att göra sitt yttersta hela tiden så kommer man ändå få speltid. Sen kan det vara nåt som triggar en också, det är ju inte bra om det inte finns nån konkurrens heller, när man får konkurrens är det lättare att lägga ner jobbet varje dag, och det är ju så man utvecklas. Det är bara positivt, även om det såklart inte får bli för mycket heller. Det kan ju inte komma spelare varje vecka, utan det måste finnas en balans också.



Har du hunnit fundera nånting på nästa säsong?



Nä, jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer. Jag ska prata med agenten inom dom närmsta veckorna så får jag se vad jag har för alternativ, just nu så fokuserar jag bara på den här säsongen.



Då tackar jag dig och önskar lycka till framöver!



2017-02-03

