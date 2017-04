Intervju med Hans Särkijärvi

Modoredaktionen tog pulsen på Modos nya tränare Hans Särkijärvi

Hej Hans, och tack för att du vill vara med på intervju!Varför blev det just Modo När togs första kontakten?Vad var din spontana reaktion när du fick frågan om att ta över?Kommer det ske stora förändringar i ledarstaben?Har du själv valt assistent eller är det klubben som har föreslagit?Hur ser målsättningen ut för den kommande säsongen?Hur kommer ni lägga upp fysträningen? Det är en grej det har pratats om runt Modo i ett par år.När flyttar du upp till Övik?Hur är dina intryck av Modo som klubb sedan innan?Har du hunnit träffa Michael Sundlöv? Känner ni varandra sedan tidigare?Hur tycker du att organisationen verkar?Har du bra koll på Modos trupp?Har du nån kommentar till hur Modos förra säsong var?Hur bra koll har du på Hockeyallsvenskan Hur långt tålamod kommer du ha med spelarna under säsongen?Har du nån potentiell drömvärvning till lagbygget?Har du varit med om nåt som liknar det som hänt Markus Olsson under din ishockeykarriär tidigare?Hur går man vidare från nåt sådant?Avslutningsvis, har du nån hälsning till fansen?Då tackar jag för att du ställde upp och önskar lycka till framöver!