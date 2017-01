Intervju med Tobias Ericsson

Tobias Ericsson tog sig tid för Modo-redaktionen under bussresan mot Karlskoga





Tack själv.



Hur är läget inför Karlskoga-matchen?



Det är bra tycker jag, vi sitter på bussen nu. Det känns som ett revanschsuget gäng som åker till Karlskoga, så det ska bli kul med match igen.



Just Karlskoga och Västervik har passat



Jag tror inte det är nåt speciellt hur dom spelar eller så, utan det är nog mer tillfälligheter. Nu med Karlskoga-matchen så vet vi att det är ett lag som har gått bra under en längre tid och får förbereda oss på en tuff match därnere, men samtidigt känns det kul att få den utmaningen nu. Det känns som en bra utmaning för oss.



Du har bytt klubb mitt under säsongen dom två senaste åren, kan du berätta lite om det?



I Leksand var det mer av privata skäl det blev ett byte, och i år när jag gick från AIK var det mer att det inte stämde överens hockeymässigt med hur jag vill spela som hockeyspelare, så det har varit två helt skilda saker som påverkat. Sen är det klart att det inte är optimalt att det har blivit som det har blivit och under så pass kort tid, men det känns mer som en tillfällighet att det blivit två byten under kort tid. Dock känns det värt det nu när jag har hamnat i Örnsköldsvik och Modo, för det blev en väldigt bra lösning.



Varför blev det just Modo?



Det var några klubbar det var prat med under tiden, men det gick ganska fort när Modo verkligen visade intresse. Det tog bara några dagar innan det var klart, och det var väl det laget som var mest på och intresserade just då, så det kändes kul.



Sen hade du otur och blev skadad precis innan debuten.



Ja det var ju inte den bästa starten så, men nu i efterhand så har allt gått bra ändå tycker jag, så trots det så har jag fått en bra start.



Trivs du i Övik som stad?



Absolut, det gör vi verkligen. Det känns som en stad som har det mesta trots att det inte är så stort, och vi trivs jättebra så här långt.



Du har hunnit vara i några olika lag, hur skulle du jämföra hur ni tränar i Modo jämfört med dina gamla klubbar?



Det är svårt att jämföra rakt av, men min känsla är att vi håller en hög och bra nivå här på allt från fysträning och isträning. Det ställs krav, vilket det ska göra, och det känns som nivån kommer höjas hela tiden när man har såna krav på sig både på och utanför isen. Det känns som ett väldigt proffsigt agerande.



Vad tycker du om organisationen i Modo?



Det har varit bra, inga konstigheter alls. Visst har det hänt lite saker på den korta tiden jag har varit här, men det är inget som vi har påverkats av. Jag tycker att det har varit väldigt lugnt och sansat. Det känns som det finns en stabil grund och det känns som det är bra folk inblandade i Modo Hockey.



Vad tycker du om Fjällräven Center som hemmaarena?



Den är fantastiskt bra, jag skulle tro att det är en av dom bättre arenorna i landet, både hur den ligger, omklädningsrummen och själva arenan och gym är absolut toppklass av dom jag har varit i.



Trivs du med rollen du fått i Modo?



Ja det gör jag, nu har jag fått spela ganska mycket i början och fått ganska stort förtroende, och det trivs jag bra med. Det är nåt jag satsar på att jobba mig till, så jag fortsätter få stort förtroende. Jag vill såklart få spela så mycket som möjligt och hjälpa laget i alla situationer på isen. Det känns kul att spela hockey nu och jag hoppas det fortsätter på den vägen och blir ännu bättre.



Vad hoppas du kunna bidra med i Modo?



Egentligen allt från poängproduktion till ett ansvarstagande i den defensiva biten och att kunna vara med och bidra i både powerplay och boxplay. Jag vill vara med och bidra över hela banan, och även utanför isen, i omklädningsrummet och vid sidan av, jag vill ta på mig en ganska stor roll. Sen har jag gjort några säsonger i Hockeyallsvenskan och har ganska bra koll på hur saker och ting fungerar så man kan föra det vidare.



Hur känns gruppen i Modo?



Det känns som en jättebra grupp, en mix av lite äldre spelare och många yngre. Det känns ganska optimalt att ha några som har varit med lite längre och många som är unga och hungriga och vill visa vad dom går för. Det gör att dom kan pusha oss som är lite äldre också, så gruppen känns väldigt bra, det är en positiv grupp med glada killar som gillar att spela hockey.



Du har förlängt ditt kontrakt, hur känns det?



Det känns jättekul såklart. Som jag var inne på tidigare så trivs jag väldigt bra på den här korta tiden, och det känns jätteroligt att få göra en förlängning såhär pass tidigt. Det var nån form av mål jag hade, att få ett förlängt kontrakt under tiden jag var här. Det känns jättekul att stanna och få vara med och bygga upp nånting bra här.



Har du haft nån annan målsättning i år?



Nja, främsta målsättningen var ändå att få komma upp hit och spela hockey och få visa vad jag går för, och med förhoppningen att få skriva ett nytt konstrakt häruppe.

Det har jag fått göra nu, så då får jag höja mina målsättningar ytterligare ett steg, och då gäller det att bidra över hela banan på isen och inte bara poängproduktion och sånt där, så nästa delmål är att höja min nivå till en ny nivå.



Hur är kemin med dina kedjekamrater? Du har väl spelat mest med Jakobsson och Karlkvist.



Det har funkat bra, det är två väldigt duktiga killar. Jakobsson har ju en otrolig speed på isen, och Karlkvist har ju dom mesta verktygen för att lyckas, och det har gjort att jag har fått en ganska enkel roll. Det har funkat bra, och det har varit jäkligt kul att spela.



Spelar du helst center eller back om du får välja?



Jag vet inte, jag har fått den frågan några gånger nu och just nu tycker jag att den är ganska svår att svara på. Som jag spelar nu är nog ganska optimalt, att få kombinera lite, och det känns som en bra fördelning för mitt spel. Just nu funkar det väldigt bra, sen får vi se vad som händer längre fram sen.



Varför blev det tröjnummer 67?



Jag har spelat med det tidigare i Mora, sen när jag bytte till backplats så blev det 7:an men nu var det numret upptaget av Lindgren så då tänkte jag att jag kunde köra på 67 igen. Det finns ingen riktig historia bakom utan det bara blev så.



Till sist, vem lever om mest på bussen?



Det är väldigt lugnt på bussen, dom flesta passar på att sova några timmar extra. Vi är ett gäng som brukar försöka hålla igång med lite kortspel och lite sånt, men överlag är det väldigt lugnt annars. Vi passar på att vila upp oss medan vi reser och ladda batterierna tills vi kommer fram.



Då tackar jag för att du tog dig tid, och önskar lycka till i fortsättningen!



