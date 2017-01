Jordan Smotherman till Modo

Modo går under kvällen ut med att man värvat nordamerikanen Jordan Smotherman





Att han besitter kapacitet behöver vi inte tvivla på, utan hans spel i bl.a. Modo har tagit in nordamerikanen Jordan Smotherman, så sent som förra säsongen i Rögle i SHL, för resten av säsongen. Smotherman har hittills gjort 20 poäng (12+8) för Manchester Monarchs i ECHL, och har även gjort 5 poänglösa matcher för Springfield Thunderbirds i AHL den här säsongen, så det är förhoppningsvis ingen ringrostig kille som kommer över för att ta plats i Modo.Att han besitter kapacitet behöver vi inte tvivla på, utan hans spel i bl.a. Karlskrona och Rögle i Hockeyallsvenskan talar för sig själv, nu får vi bara hoppas på att han kan få ut det spelet i Modos tröja också.

PETER KEMPE

På Twitter: kempelito

2017-01-17 23:06:38

