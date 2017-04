Krönika: Den ljusnande framtid är vår

Modos J18 och J20 har bägge tagit SM-guld den gångna helgen, hur kan detta påverka A-laget under den kommande säsongen?

Den passerade helgen har alltså Modo tagit hem JSM-guld, inte bara för J18-laget i lördags, utan igår söndag gick även J20 och tog hem SM-guldet i sin årskull.Vad kan då detta innebära för A-laget?För det första så finns det positiv luft i föreningen för första gången på ett ganska bra tag, sådant kan aldrig underskattas. För det andra är det många av spelarnasom vunnit gulden som kommer från närområdet, vilket förhoppningsvis innebär att man inte behöver ha lika bråttom att hitta ett nytt lag för att främja den egnakarriären, utan man kanske kan stanna ett eller två år till på grund av att man har hjärta för klubben.Att det fanns intresse kvar för hockeyn trots Modos underkända säsong märkte man när det drog ihop sig till kvartsfinal för J20 när man mötte rivalen Timrå, jag såg själv matchen i Timrå på plats tillsammans med drygt 3500 andra, och returen två dagar senare lockade över 2600 personer i Örnsköldsvik.Jag ska vara ärlig och säga att jag har följt med hur det gått för J20 mycket bättre under säsongen än för J18, men att det finns potential i bägge trupperna är uppenbart.För det första ska vi trycka på målvaktsspelet, där målvaktstränare Helin har lyckats bra med sina adepter. Dennis Westergård räddade 34 skott och höll nollan mot Frölunda i J18-finalen som vanns med 3-0, och Isak Wallin har gått från klarhet till klarhet under säsongen. Jag såg Wallin live i Modos A-lag SCA-cupen i Augusti och blev imponerad av hans moderna målvaktsspel, han kommer gärna nära och utmanar skytten samtidigt som han är följsam i sidled. Han gör dessutom räddningar utöver det vanliga med jämna mellanrum, han kom bland annat upp stort mot Jonathan Dahlén och Elias Pettersson i Timrås J20-lag några gånger under kvartsfinal, jag tänker bland annat på några plockar efter cross crease-passningar, och en frilägesräddning mot nämnde Pettersson. Med Erik Hanses på plats som given etta (med eller utan Leksand shjärta) och med lite bortglömde Markus Olsson (som för övrigt också vunnit SM-guld för J18) pga dennes skada, och Isak Wallin som backar upp så tror jag Modo skulle ha en ganska bra målvaktssida utan att behöva förstärka.Vi får se hur nya GM, som för övrigt ska presenteras idag 3:e april, tänker på den fronten. Jag vore inte alls orolig om vi nöjer oss med vad vi har.På backsidan har vi haft ett gäng juniorbackar som varit bofasta i A-laget, och en del som åtminstone fått testa på spel på seniornivå. Av dom som varit bofasta har jag blivit imponerad av Jesper Sellgren och Jonathan Léman, Jesper Lindgren har man ändå haft koll på vad han har kunnat på sina bästa dagar. Jakob Stenvist har också blixtrat till stundvis, men efter att Frölunda-ryktet kom så känns det som om han försökt spela lite för svårt ibland. Både Sebastian Walfridsson och Victor Berglund har dubblat i finalspelet, och bägge två har också testat på A-lagsspel utan att falla ur ramen under säsongen, speciellt minns jag flipp-passen Berglund la till Patrik Karlkvist under en match jag var på plats på mot AIK.Tobias Aronsson från J18-laget har också testat på spel i A-laget under säsongen och klarat sig rätt bra. Dessutom spelade David Deutsch en hel del under slutskedet av säsongen.Ryktet säger som sagt att Stenqvist kommer gå till Frölunda, och det har även gått rykten om att Jesper Lindgren är på väg bort ( NHL eller SHL är högsta prio),däremot har Jesper Sellgren kontrakt över nästa säsong, och kan man även få Jonathan Léman, som nu har två ordinarie säsonger i Hockeyallsvenskan bakom sig, att stanna så ser ju grunden helt okej ut.Med både en revanschsugen Oscar Hedman och Tobias Ericsson (om han nu får rollen som back, han var ju så duktig som center) som också har kontrakt över nästa år, plus att man värvat Emil Carnestad från Pantern så borde man inte behöva vara lika beroende av att plocka upp spelare från juniorlagen, utan man kan sätta truppen på ett annat sätt. Givetvis ska en sån spelare som hemvändaren Tommy Enström beredas plats också, spelare med klubbhjärta ska inte hålla till i andra klubbar när dom bevisligen spelar bra på nivån vi befinner oss.Juniorerna har dock blivit ett år äldre och en säsong visare, plus att dom har en skön känsla med sig från gulden så om det behövs så tror jag ändå att dom som får spela A-lagsspel kommer göra det galant!Med en sån bredd som kommer från den egna juniorsidan så hoppas jag att man siktar in sig på spetsvärvningar i första hand, och sen är det klart man kan hugga om det dyker upp nåt som är för bra för att säga nej till, men att värva för att värva nu när man har så lovande egna backar (som dessutom visat sig klara av seniorspel) känns inte som en jättebra strategi.På forwardssidan ser det också väldigt roligt ut inför den kommande säsongen. Som ordinarie spelare har Modo haft åtminstone en juniorkedja per match, vi minns väl alla hur Emil Alba dundrade in i Hockeyallsvenskan och satte två kassar i sin debut! Tim Wahlgren och Oskar Stål-Lyrenäs är två andra forwards med kontrakt över nästa säsong, bägge har sett ut som fullfjädrade seniorer i vissa matcher för att falla bort i nästa, men nu har dom fått prova på en säsong i Hockeyallsvenskan och är med största säkerhet redo när nästa säsong kör igång. Firma Wahlgren-Lyrenäs skulle dessutom kunna ordna fram ett och annat avslut i power play, dom två har hittat varandra väldigt bra under juniorslutspelet. Utöver det har vi haft Oscar Öhman som tagit en plats som rollsepelare med ett stort defensivt ansvar, jag skulle vilja se honom en säsong till, och med lite friare tyglar i offensiven. Nu har Modo dessutom tagit in hans bror Victor Öhman i centerrollen efter två säsonger som ordinare i Oskarshamn och Västervik. Centersidan är väl egentligen den enda som behöver förstärkas, eftersom Modo har spetskompetens som Henrik Björklund, Emil Molin , Patrik Karlkvist och Modo-fostrade Kristian Jakobsson klara för spel nästa säsong sedan tidigare. Dessutom har man potentiella A-lagsspelare i den naturlige målskytten William Eriksson (som jag är lite förvånad att han inte fick testa på A-lagsspel åtminstone nån match under säsongen), och både Anton Karlström och Oscar Petterson har testat åtminstone några matcher i Hockeyallsvenskan.Sedan får man inte glömma bort Lukas Wernblom som varit en av dom bättre i dom matcher han fått spela som 16-åring! Utöver det finns ju potential i både Tobias Åhström, Anton Gradin, och Simon Rodling bara för att nämna några.Såhär på förhand känns det som om det kommer bli tufft att ta en plats som forward i Modos A-lag för juniorerna med tanke på att det säkert kommer värvas lite fler spelare innan truppen sitter, men jag vill att man knyter upp så många som möjligt för att spela J20 och/eller lånar ut nån spelare för att testa på seniorhockey i nåt annat lag för att ta en plats i Modo senare. En sån här talangpool med stor del av spelare fostrade i närområdet får inte slarvas bort, utan nu gäller det att man försöker förvalta det här så bra det bara går!Modos nya GM kommer få ett angenämnt jobb, det är en sak som är säkert. Precis som på backsidan så tycker jag att man enbart ska inrikta sig på spets och etablerade spelare, vill man ha en chansning är det lika bra att man flyttar upp en av klubbenstalangfulla juniorer istället.Nu när det gamla gardet med kaptenen Byron Ritchie (bekräftat att han slutar) och kulturbäraren Per-Åge Skröder (känns väldigt sannolikt att han gör detsamma) försvinner så känns det ändå som att man ser mot framtiden på ett annat sätt än man gjorde för ett år sedan. Nu måste Modo in med rätt förstärkningar och spets under Silly Season, för det är nu med dom positiva vindarna i ryggen som vi ska satsa mot SHL igen!Jag avslutar krönikan med några rader som kommer höras flitigt under dom kommande månaderna: