Modo inte bra nog i derbyt

Modo gjorde en av sina sämre insatser den här säsongen i derbyt mot Timrå





Matchen började bra för Modos del, och man tog också ledningen med 1-0 efter att Tobias Ericsson satte sin egen retur på ett friläge efter en alldeles briljant passning från

Timrå kvitterade till 1-1 efter ett iskallt avslut av Dahlén (ett mål som blev lite bäddat för efter en konstig sargstuds) och sköt lite luft ur Modo.

Man försökte komma upp i spelet igen, men sen drog man på sig en utvisning och i stort sett allt spel försvann för Modos del.



Timrå tog ledningen innan första perioden, och resten av matchen var det ett frustrerat Modo som jagade för att komma ikapp.

Tyvärr drog man på sig många dumma utvisningar, och det var framför allt dom rutinerade pjäserna i Ritchie och Skröder som ställde till det för laget i den tredje perioden genom att dra på sig oprovocerade utvisningar. Timrå gick upp till 1-4 och istället för ett elakt Modo som spelade för äran och hemmapubliken så blev det ett lojt Modo som inte tycktes bry sig längre, det är bara att titta hur 1-5 gick till så får ni se vad jag menar.



0 KOMMENTARER 138 VISNINGAR 0 KOMMENTARER138 VISNINGAR PETER KEMPE

På Twitter: kempelito

2017-01-24 09:22:00

