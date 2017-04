Modo ska vara i toppen och slåss!

Modos lagbygge börjar ta form, och jag känner mig faktiskt positiv!

En mycket intressant början på Silly season kan nog dom flesta Modo iter stämma in på.På tränarsidan har vi fått in en rutinerad herre, Hans Särkijärvi. En kille som varit i hetluften under många år och vet vad som krävs, har även tränat juniorlag under sin tid som coach. Vilket jag tror kommer vara nyttigt nu när han kommer ha ett ungt lag att leda.Michael Sundlöv ny som GM, känns också det riktigt spännande. Han har gjort ett riktigt bra jobb senast i KHK där han med små medel lyckats i klubben.Pengasäcken kommer nu vara ännu mindre, men vi hoppas såklart att han lyckas "trolla" här också.Det som gör mig mer positiv än tidigare Silly season är att vi redan nu har flera nyckelspelare klara, vi behöver inte börja från noll som tidigare år, vi har en första kepper, vi har Molin, Tobbe Ericsson, Björka, Jacobsson mfl klara. Vi vet vad dom spelarna kan, och förhoppningsvis att flera av dom dessutom kan höja sig ännu mer till nästa säsong.Nyförvärven såhär långt känns även det spännande.Häggström-grannens grabb, senast i Malmö.Victor Öhman- grannens grabb, senast i Västervik. Marcus Oskarsson - värvad från Almtuna Emil Carnestad- senaste i Pantern, ska enligt uppgift vara en stabil och bra back. Johan Eriksson - Senast i Tingsryd där han gjorde 39p på 51 matcher.Sundlöv berättade även i en intervju i Modo channel att han har krokar ute när det gäller en till center, och fångar han in en riktig topp-center i allsvenska mått mätt så börjar jag känna mig riktigt positiv inför säsongen som kommer.Kan det här vara ett lag som framåt nästa vår tar steget upp?-Ingen idé att få hybris nu i mitten på April, men visst är känslan är god, min förhoppning, och som det känns nu så ska vi absolut vara med och fightas när det drar ihop sig till kval (uppåt i seriesystemet). Väl där kan allt hända.Men det är så mycket som kan hända på vägen dit... så vill inte tro för mycket redan nu.Men visst kittlar det lite att iaf få drömma sig tillbaka till SHL?