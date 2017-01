Modo straffade Almtuna

Trots att man hamnade i tvåmålsunderläge kunde Modo hämta tillbaka och ta matchen till förlängning och straffar, där man även drog det längsta strået

Efter den senaste fiaskomatchen förväntade man sig att Modo skulle komma ut och köra hårt från start, men i stort sett det första som händer är att man ger bort pucken till Almtuna i uppspelsfasen, och Trettenes utnyttjar läget efter 30 spelade sekunder! Modo hamnar alltså i uppförsbacke direkt.Man lyckades dock vända det hela på 3 minuters spel, först utnyttjar Jonathan Léman en målvaktsretur och tråcklar in 1-1 för sitt första mål i Modotröjan efter 2.24, och efter 3.27 nyper Jesper Lindgren dit ett slagskott efter att först snyggt ha väggspelat sig fram i skottläge via Oscar Steen . Lindgrens mål kom i power play, och det resultatet stog sig perioden ut.I den andra perioden inträffade en otäck situation, först får Oskar Stål Lyrenäs i Modo en tackling av Ludwig Blomstrand och blir liggande, och direkt efter sätter Jan Brejcak in en tackling på Blomstrand vid sarghörnet, en inte särskilt genomtänkt hämndaktion från Brejcak som lär ha en avstängning på några matcher att vänta sig framöver. Eftersom det bara var Brejcak som drog på sig en utvisning (matchstraff såklart) så fick Almtuna spela power play i fem minuter, dessutom fick man två hela minuter spel fem mot tre eftersom Byron Ritchie drog på sig en klumpig trippingutvisning i mittzonen. Modo stog emot den, men snart därefter så fick ändå Almtuna sin utdelning när Sebastian Hartmann hängde kvitteringen i spel fem mot fyra. 2-2 stog sig även perioden ut.I inledningen av tredje så var det just nämnde Blomstrand som utnyttjade en dålig passning/rensning från Modoförsvaret och gav Almtuna ledningen med 3-2 efter 1.41 av perioden. Stål Lyrenäs spelade också för Modo i tredje så det verkade som bägge klarade sig utan skador som tur var.Almtuna gjorde också 4-2. ett mål i power play som mer eller mindre träffade Emil Larsson och gick in bakom Erik Hanses som inte hade en chans att reagera på styrningen.Modo lyckades dock bita ihop och komma igen i matchen, först reducerade Emil Molin (som var den som satt utvisad vid 4-2-målet) till 4-3 genom att vackert sätta in ett direktskott på smörpassningen från David Rundqvist , en passning som satt helt perfekt genom målgården efter 8.06 av perioden, i spel fyra mot fyra.Sen kom också kvitteringen efter 10.07 av tredje, Jesper Lindgren satte ett handledsskott i power play efter att David Rundqvist skymt Almtunas målvakt Johansson fullständigt!Efter en mållös förlängning blev det då dags för straffläggning. Karlkvist och Björklund gjorde mål för Modo, Santesson för Almtuna och Hanses räddade den avgörande straffen från Emil Larsson (Emil Molin och Linus Sandin hade missat sina straffar i omgång två) och gav Modo bonuspoängen som laget så väl behövde eftersom tabellen har blivit otroligt jämn just runt plats 7 och 8.Nu får Modo vila några dagar innan man tar sig an Pantern på söndag, en match som kommer spelas på Malmö Arena.