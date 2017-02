Modo utan poäng på hemmaplan igen

Modo blev utan poäng i derbyt mot Björklöven, slutresultatet skrevs till 3-5

Det var ett Modo som startade matchen bra, men när man släppte in 0-1 blev det en helt annan match. Modo skämde ut sig i stunder och man hamnade i underläge med så mycket som 0-5! Man lyckades dock putsa siffrorna i slutet av matchen efter 3 raka mål.Modos problem just nu är dock mycket större än en enskild match, man har tagit noll poäng mot dom tre sista lagen i tabellen och spelat mer eller mindre bedrövligt större delen av matcherna. Nu är man desto bara några få poäng bort från negativt kval, så en rejäl uppryckning krävs under dom sista omgångarna för att man ska komma undan med hedern i behåll.