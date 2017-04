Modos Markus Olsson avliden

Som har rapporterats i andra nyhetsmedier så hittades Modos Markus Olsson avliden under söndagen



Jag hade, genom mitt skrivande här på sidan, kontakt med Markus vid några tillfällen och gjorde bland annat en av mina första intervjuer (då jag började skriva om hockey efter Modos degradering) med honom, en väldigt trevlig ung kille som alltid var glad. Han har fått många fina hälsningar från bekanta, lagkamrater, supportrar m.m och jag önskar att han har möjlighet att ta del av den kärleken på nåt sätt där han är nu.

Det har varit en tung helg för både vårt land och hockeysverige, så jag hoppas vi alla får en möjlighet att landa nu och ladda om.

Alla tankar från oss på Modoredaktionen går till Markus anhöriga, vänner och lagkamrater, och vi lämnar kommentarsfältet öppet om någon vill skicka en hälsning.



/Modoredaktionen genom Peter Kempe

2017-04-11 23:19:00

