Oinspirerat Modo föll hemma mot Tingsryd

Ett oinspirerat Modo Hockey kunde inte ta poäng mot Tingsryd på hemmais.

Annandag jul och hemmamatch i Fjällräven Center.Över 4000 biljetter sålda och en förhoppning om en fjärde raka seger.Men matchen mot Tingsryd blev allt annat än en rolig tillställning för Modo supportrar. Ett oinspirerat Modo såg ut att gå på rester av både julgröt och julöl.Matchen började trevande och oinsipirerat med mycket slarv från hemmalagets sida. Ett slarv som skulle hålla i sig matchen igenom. Tingsryd spelade bättre de första 15 minuterna och det var inte förrän bortalaget gjorde 1-0 som Modo vaknade till lite och höjde sitt oinspirerade spel till mindre oinspirerat. Man fick lite längre anfall på Tingsryd och känslan var att Modo skulle trycka på med mer fart och intensitet i den andra perioden.Men den andra perioden började bedrövligt för Modo Hockey. På två avslut har Tingsryds 1-0 ledning förvandlas till 3-0. Och det andra målet var riktigt vackert då Johan Eriksson drog en Modoback upp på läktaren och sedan behärskat satte pucken i Hanses vänstra kryss. 3-0 målet får Hanses ta på sig då Måns Hermansson skjuter ett svagt skott från innanför blå, som på något vis letar sig in bakom en felplacerad Hanses. Efter detta mål tog Modo ut Hanses och Bjurö fick vakta kassen resten av matchen. Ove Molin sätter det första målet för hemmalaget 14 minuter in i den andra perioden och det känns fortfarande som att det kan bli match av det hela. Men hoppet dör fullständigt då Modo i den tredje perioden får ett powerplay som man fullständigt slarvar bort. Få passningar går fram, man spelar svårt och tar konstiga beslut och som om det inte vore nog slår man själva ut pucken ur zon och tar burskydd i 15 sekunder. Omedelbart när den utvisade Tingsryd spelaren åter kommer in på isen tar man tillvara på en spelvändning och slår till med ett direktskott bakom en chanslös Bjurö. Här dör matchen och allt det hopp som funnits på att komma ikapp.Modo får försöka glömma denna match så fort som möjligt då det inte finns något positivt att ta med sej. Det var oinspirerat, saknade intensitet och det slarvades hej vilt med passningar och uppspel.Tingsryd såg samlat ut och man lyckades förvalta de lägen man fick. Efter en snabb 3-0 ledning backade man hem lite mer och gick på säkra lägen och genom detta lyckades man även göra sitt fjärde mål. Mål nummer fem gör man i tom kasse då Modo dragit Bjurö.I Modo Hockey var Emil Molin den som såg piggast ut.Nya tag nästa match!