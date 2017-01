Oscar Steen klar för återkomst i Modo





Den 34-årige centern har tidigare spelat i Modo mellan 06-07 och 09-10. Under gårdagen bröt Oscar Steen och AIK kontraktet, i en övergång som nog ingen i hockeysverige har missat vid det här laget. Oscar Steen gör förmodligen sin första match i Modo tröjan redan ikväll när Modo tar emot Mora på hemmaplan.Den 34-årige centern har tidigare spelat i Modo mellan 06-07 och 09-10.

2017-01-20 14:12:02

