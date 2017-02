Panel med Modoredaktionen

Efter de förändringar som skett nyligen så pratade vi i Modoredaktionen ihop oss lite om våra tankar

Som vi alla vet så har Modo bytt ut sin huvudtränare Andreas Johansson och tagit in Per Bäckman istället, därför samlade vi Björn, Johannes och Peter på Modoredaktionen för att reda ut vad vi tycker om det som varit och det som komma skall.Bäckman har i dagsläget bara hunnit ha hand om en match, och där tog man en poäng efter straff-förlust borta mot Västervik efter 2-2 vid full tid.Björn KarlssonDet fanns nog inget annat alternativ med tanke på hur spelet sett ut sista tiden, och poängen uteblivit.Tycker att han uträttat mer som GM än som tränare.Det han sagt utåt i intervjuer mm har låtit väldigt bra, men tyvärr har han inte fått ut det till spelarna. Vi har bra spelare, men han har inte lyckats få ihop dom till ett LAG.Det enda jag hoppas är att han kan ge en ny energi till laget inför slutspurten av säsongen. Tror inte vi kan begära något annat den korta tiden som återstår.Klarar vi oss från negativt kval är jag "nöjd", sen får vi ta nya tag till nästa säsong.Tyvärr är min förhoppning så låg nu.Ett stort misslyckande.Jag hade absolut inga förhoppningar på SHL detta år, men trodde iaf att vi skulle slåss i toppen/mitten av allsvenskan.Johannes ForsbergDet såg ju inte bra ut under lång tid. Svårt att etablera långa anfall, konstiga linjer i uppspelen och dåligt försvarsspel. A.J visade faktiskt större kompetens som GM/Sportchef än tränare då han landade riktigt intressanta nyförvärv och förlängningar. Att inte vara redo i derbyt mot Löven och ha 5-0 emot sej på hemmaplan, det var nog droppen för alla tror jag. Men om man nu skulle förändra i tränarstaben så borde de kommit med 10 matcher kvar, 5 matcher känns riktigt konstigt tajmat. Men det är väl för att man började närma sej negativt kval.Bedrövlig. Vi åkte ur SHL och etablerade oss i botten av Hockeyallsvenskan I princip inga. Han har ju ingen tid på sej att göra avtryck. Det handlar väl bara om att spelarna ska få energi. Men om man kan landa honom över nästa säsong skulle det vara mycket intressant.Vi kommer nog missa slutspel men klara oss från kvalspel.Monumentalt fiasko. Dyraste truppen, bra spelare på papperet. Att inte landa en topp 8 placering är rent ut sagt pinsamt och många av spelarna borde titta och rannsaka sej själva efter denna säsong. Jag är grymt besviken på hur man uppträtt i många matcher.Peter KempeTyvärr hade man ju satt sig i en sist som blev ohållbar till sist, att gå från ett guldläge till att sätta press på toppkonkurrenterna till att ta noll poäng mot dom tre sista lagen i tabellen och spela som man gjorde var droppen. Det luktar lite desperation om timingen på det hela, men i ärlighetens namn kändes det som det var dags.På tok för få toppar för att få godkänt, utan värvningen av Hanses under säsongen hade Modo legat än lägre i tabellen, och att man inte fått ordning på försvarsspelet mer över en hel säsong är inte okej. Nu vet jag att AJ:s huvudsyssla inte varit backcoaching, men han har ändå haft huvudansvaret och varit med och påverkat. Fyra toppinsatser på en hel säsong räddar inget tyvärr. Jag gillar AJ som person, men som huvudtränare har han inte fått ihop laget som ändå kostat mest i hela serien. Däremot som GM så tycker jag han skötte sig riktigt bra, och landade tunga värvningar och förlängningar.I stort sett inga alls, han har så kort tid på sig med laget. Men med tanke på hur han brinner för klubben Modo och med sitt temperament och kunnande kanske han kan få med sig grabbarna i slutet av säsongen och få dom att gå i fronten för vårt krig för överlevnad.Jag vill bara att säsongen ska vara över just nu, d.v.s att vi inte ska behöva kvala neråt. Min förhoppning är att vi ska landa på säker mark nu, och jag har inte ens ett litet hopp om att vi ska ta oss in på topp 8, eftersom måstematcher inte är Modos grej. Just på grund av detta vill jag inte heller ha kval neråt, även om vi har ett namnstarkare lag än motståndarna (ni såg ju hur det gick ifjol..)Jag tycker att man hade kunnat vänta sig en plats 4-8, och därför ser jag det som ett stort fiasko. Värvningarna av vissa spelare lämnade mycket övrigt att önska (host.. Paris.. host) och man har fått skeppa iväg spelare mitt under säsongen, igen! Att komma ner från SHL och vara på väg att ramla ur Allsvenskan med seriens dyraste trupp är bara för dåligt. Sättet man spelar på har ärligt talat varit bedrövligt i stora delar av säsongen, att gå in med huvudet under armen och bli räddade av målvakten håller inte särskilt länge. Vi har haft en riktigt bra trupp på papperet men som lag har man inte presterat som man hade kunnat förvänta sig, alls!