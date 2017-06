Per-Åge Skröder - En legendar, ikon och chef lämnar hockeyn

Per-Åge Skröder avslutar sin aktiva hockeykarriär.

Svenska Fans Johannes Forsberg skriver en krönika om detta.

Så är tiden inne. Klockan är slagen och ännu en legendar lämnar Modo Hockey som spelare. Det är alltid med en viss vemod och sorg som jag skriver ihop en krönika om dessa spelare. Jag har skrivit om Per Svartvadet, jag har skrivit om Niklas Sundström och nu är tiden inne att skriva om Per-Åge Skröders farväl. Samtidigt är det något jag ser som en ära. Att få vara med och sätta ord på vad de betytt för Modo Hockey och deras fans. Vem vet, kanske någon av dem läser min krönika om dem med ett leende på läpparna och minns de glada tiderna då de spelade för Modo Hockey. Eller, vissa glada tider iallafall.Det har ju varit lite sisådär den senaste tiden på framgångar i föreningen.Skröder kom till Modo Hockey säsongen 2006-2007 och blev snabbt en av föreningens nyckelspelare under guldåret och framåt. Tillsammans med Sundström bildade de en magnifik duo som alltid levererade i toppen av poängligorna. Bredvid sej har de haft spelare som Justin Morrison, Mats Zuccarelllo Aasen och Nicklas Danielsson. Dessa herrar är och var duktiga lirare, men sanningen är att det egentligen gick att placera vem som helst bredvid denna duo och det skulle bli en succé. Sundström och Skröder hade en fantastisk kemi och det är nästan svårt att tala om den enas karriär i Modo Hockey utan att nämna den andre.Skröder blev Modo Hockey trogen under resten av sin karriär utöver ett kort avbrott säsongen 16/17 där han även spelade för Örnsköldsvik Hockey och moderklubben Sparta Sarpsborg innan han återvände till Modo Hockey.Som spelare var Skröder en arg rackare. Vinnarinstinkten fanns där och han kunde dela ut proppar till höger och vänster. Ingen gick säker från honom i dessa situationer, något som Ole-Kristian Tollefsen kan vittna om...Men framförallt kommer jag komma ihåg Skröder för hans mål. Karriären i SHL stannar på 260 mål och 253 assist. Med tanke på hockeyns ibland lite väl frikostiga andra assist som delas ut som ”give-aways” säger det nästan allt om hans sinne för att göra mål. Om det behövdes en målskytt var Skröder mer än villig att få arbetet avklarat.2012 klurade jag i en krönika ut vem som egentligen var Modo Hockeys bästa nyförvärv genom tiderna. Det var inte ens svårt att peka ut Per-Åge Skröder som en vinnare. Han är inte bara Modos bästa nyförvärv genom tiderna, med tanke på det han levererat är han ett av SHL's bästa nyförvärv genom tiderna.Det som gör Skröder speciell i denna bemärkelse är att han kom till Modo 2006. Sundström, Timander, Svartvadet med flera var hemvändare från NHL som skulle avsluta karriären i den föreningen som fostrat dem. Timander tog en vända till Leksand och hockeyallsvenskan, men i SHL var Modo Hockey den sista klubben han representerade.Skröder hade många erbjudanden genom åren, från andra toppklubbar i SHL, europeiska toppklubbar och även KHL . Där andra toppspelare ofta valt klubb efter lön tänkte norrmannen annorlunda.Han stannade i Modo Hockey. Han blev lagets stjärna. En profil i SHL. Och man började prata om honom på samma vis som de spelare som var fostrade i Modo Hockey.Det gör honom unik. Skröder valde Modo Hockey och Modo Hockeys fans valde honom. All hans historik är sekundärt. Han var en av de grundläggande spelarna. En av de man talade om som hade hjärtat i föreningen. En av de vi litade på och som förvaltade det förtroendet. När jag menar att hans historia är sekundär så är det givetvis inte sant, men det är så svart-vitt många av oss ser på saken. Skröder förknippas med Modo Hockey. Vill man veta vart han spelat innan får man besöka eliteprospects.Det är även detta engagemang och hängivenhet som kommer göra Per-Åge Skröder historisk i Modo Hockey. #10 kommer för evigt att hänga i arenan som en påminnelse om en era där hjärta var viktigare än pengar. För lika självklart som Skröder kallades för ”Chefen” bland oss fans, lika säkert är det att hans tröja kommer pryda arenan. Och med #10, Per-Åge Skröder, ”Chefen”, i taket som kommer vår redan vackra arena att bara att bli vackrare.Jag frågade Skröder, som alltid ställt upp för Svenska Fans, om han kunde dela ett speciellt Modominne, ett som fick han att tänka tillbaka på tiden med glädje och om han ville hälsa fansen något. Jag fick detta svar av honom.Guldet är det största.Samt lineupen med Susse, Foppa, Näslund (Niklas Sundström, Peter Forsberg och Markus Näslund).Alla utsålda hus och stämningen.Du kan hälsa fansen att fortsätta stötta det kommer vända bara fortsätt hjälpa laget i med o motgång. Alla behövs på vägen tillbaka mot SHL.Tack för allt Skröder! En ikon avslutar sin aktiva karriär och kommer ta sin rättmätiga plats bland andra legender.