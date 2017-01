Sent mål avgjorde mot Vita Hästen

För ovanlighetens skull kan man skriva den rubriken om Modo Hockey och menade att man tog hem segern genom ett sent mål framåt!

I en match som inte många kommer att komma ihåg på grund av kvaliteten så var Modo det lag som tog hem alla tre poängen. Matchen bestod mest av hafsigt spel, mängder av felpassningar och väldigt få skott, 12-15 blev det på tre perioder!Ett lite oväntat drag i en match mellan lag 7 och 9 i serien, som dessutom stog på samma antal poäng, var att Modo satte in Jonathan Bjurö i målet från start, Bjurö som inte fått starta många matcher sedan Erik Hanses kom till Modo. Hur skötte han sig då? Jodå, han stoppade det mesta, men det var ju inte samma pondus och lugn som utstrålades som under matcherna Hanses stått, backarna verkar inte riktigt veta hur dom ska göra när Bjurö går ut och hämtar puck bakom eget mål. Nu ska det sägas att jag tyckte inte Bjurö gjorde nån dålig match, utan det är väl hur det sett ut tidigare som gör att man får hjärtat i halsgropen när han är ute och slirar bakom eget mål, och målet ska han inte lastas för eftersom det var ett riktigt bra avslut.Modo inledde starkast, och man gjorde också 1-0 genom Kristian Jakobsson efter att denna fiskat upp en lös puck framför mål efter att Tobias Ericsson hade haft en bra chans, Jakobsson hittade luckan bakom Sjögren i Hästen-målet och det målet stog sig som matchens enda ganska länge.I den andra perioden utbröt det ett litet slagsmål mellan Jan Brejcak och Kruise Reddick, Brejcak fick matchstraff för att ha kastat handskarna medan Reddick kom undan med 2+2, och Modo var snäppet farligare i 4 mot 4 och hade ett par bra chanser, bland annat var David Rundqvist igenom men fick till ett halvdåligt avslut. Modo skaffade sig också ett straffslag efter att Jesper Lindgren blivit nerdragen framför mål, Emil Molin gjorde allt rätt på straffen utom det sista, då han missade pucken först när han hade i stort sett öppet mål, tyvärr hann han inte få till mer än en stolpträff eftersom dragningen gick så fort.Matchens tredje period var heller ingen klang och jubelföreställning, men den bjöd åtminstone på två mål. Först vann Hästens Palmberg en närkamp bakom Modos mål och passade in till Rowley som var obeveklig i avslutet och satte dit kvitteringen efter bara 2.16 av perioden.Det stog sig länge, men när det var dryga två minuter kvar började Modo etablera ett massivt tryck i anfallszonen, man lastade in folk på mål och fick några längre anfall som inte resulterade, men när man var beredd att vänta in förlängningen så kom Jakobsson in med pucken i zonen, gjorde en patenterad vändning och la över den till Stenqvist på högerbacken, Stenqvist hittade Björklund i vänsterytterposition och direktskottet satt trots ganska snäv vinkel! Ett matchvinnande mål i slutminuten av Modo, något man inte varit bortskämda med på senare år.Modo dödade mycket tid i Hästens zon på slutet, så Hästen hann bara få in pucken i anfallszonen så var matchen slut.Nu får Modo några dagar ledigt, och man laddar om inför den kommande hemmamatchen mot Västervik på lördag, då har också Lumberjacks ett event som heter Supporterdagen, något jag hoppas på att vi får höra mer om här på sidan så småningom.