Vill du bli en del av Modoredaktionen på Svenska Fans?

Modo Hockeys redaktion söker förstärkningar inför kommande säsong.

Vi på Modo redaktinen är ett trevlig och glatt gäng som brinner för hockeyn och speciellt Modo Hockey.Vi arbetar med att skriva före och efterrapporter på matcher under säsong, krönikor, intervjuer och en podd.Vi är tre personer som arbetar aktivt med sidan (jag, Johannes), Björn och vår egen intervjukung Peter. Podden spelar vi in via Skypesamtal.Vi söker nu nyförvärv inför kommande säsong. Du kommer få välja själv vad du helst vill göra, men vi ser gärna att du är med i vår podd då du har tid.Alla ansökningar är varmt välkomna och vi skulle tycka att det vore jätteroligt att förstärka med både kvinnor och män.Om du är intresserad skickar du ett mejl till johannesforsberg@outlook.com med rubriken Svenska Fans.Allt gott!Trevlig midsommar!MvhJohannes och Modoredaktionen