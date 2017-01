Tränings och Seriematcher för Örebro Hockey säsongen 16/17

Här har ni alla Örebros Tränings och Seriematcher som spelas Hösten och Våren under säsongen 16/17.



Härnere har ni alla matcherna i datumordning. Ni får även med Örebro hockeys J20 lags träningsmatcher och seriematcher och Örebro hockeys J18 lags seriematcher.



6/8 Linköping J20 - Örebro J20 4-1 6/8 Linköping J18 - Örebro J18 6-3 13/8 Örebro J20 - Djurgården J20 3-6 13/8 Karlskoga J18 - Örebro J18 1-9 18/8 Almtuna - Örebro 3-4 18/8 Färjestad J20 - Örebro J20 4-3 19/8 AIK J18 - Örebro J18 6-3 24/8 Arboga A-Lag - Örebro J20 Inställd 25/8 Pelicans(Finland) - Örebro , Cup i Slovakien 3-2 25/8 Huddinge J18 - Örebro J18 2-1 E. str 26/8 Ocelári Trinec - Örebro 2-0 26/8 Örebro J18 - Borås J18 3-1 27/8 Poprad - Örebro 0-5 27/8 Karlskoga J20 - Örebro J20 0-5 1/9 Örebro - Leksand 4-3 E.str 3/9 Kumla - Örebro J20 0-4 4/9 Örebro J18 - Almtuna J18 7-0 6/9 Vita Hästen - Örebro 2-4 8/9 Brynäs - Örebro 4-3 8/9 Örebro J20 - Mora J20 2-1 13/9 Karlskrona - Örebro 2-0

Lördag 2016-09-17 16:00 Färjestad BK - Örebro Hockey 2-1 Lördag 2016-09-24 18:30 Örebro Hockey - Rögle BK 3-4 Torsdag 2016-09-29 19:00 Örebro Hockey - Brynäs IF 3-5 Lördag 2016-10-01 18:30 Leksand - Örebro 2-3 E.för Fredag 2016-10-07 19:00 Malmö - Örebro 1-0 E.str Lördag 2016-10-08 18:30 Örebro Hockey - Malmö Redhawks 5-4 Torsdag 2016-10-13 19:00 HV71 - Örebro Hockey 3-5 Lördag 2016-10-15 16:00 Djurgården Hockey - Örebro Hockey 0-3 Tisdag 2016-10-18 19:00 Örebro Hockey - Frölunda HC 2-4 Torsdag 2016-10-20 19:00 Skellefteå AIK - Örebro Hockey 4-1 Lördag 2016-10-22 16:00 Örebro Hockey - Karlskrona HK 1-3 Tisdag 2016-10-25 19:00 Linköping HC - Örebro Hockey 1-3 Torsdag 2016-10-27 19:00 Örebro Hockey - Luleå Hockey 3-2 Lördag 2016-10-29 18:30 Växjö Lakers - Örebro Hockey 4-2 Torsdag 2016-11-10 19:00 Örebro Hockey - Karlskrona HK 1-0 E.str Lördag 2016-11-12 18:30 Örebro Hockey - Linköping HC 3-4 E.för Tisdag 2016-11-15 19:00 Frölunda HC - Örebro Hockey 5-0 Torsdag 2016-11-17 19:00 Örebro Hockey - Djurgården Hockey 3-0 Lördag 2016-11-19 18:30 Luleå Hockey - Örebro Hockey 2-0 Tisdag 2016-11-22 19:00 Brynäs IF - Örebro Hockey 4-3 E.för Torsdag 2016-11-24 19:00 Örebro Hockey - Färjestad BK 3-1 Lördag 2016-11-26 16:00 Skellefteå AIK - Örebro Hockey 5-4 Torsdag 2016-12-01 19:00 Örebro Hockey - Leksands IF 4-3 Lördag 2016-12-03 18:30 Örebro Hockey - HV71 0-3 Fredag 2016-12-09 19:00 Rögle BK - Örebro Hockey 5-0 Lördag 2016-12-10 18:30 Örebro Hockey - Rögle BK 2-3 Tisdag 2016-12-20 19:00 Färjestad BK - Örebro Hockey 6-4 Måndag 2016-12-26 18:30 Örebro Hockey - Skellefteå AIK 3-2 E.str Onsdag 2016-12-28 19:00 Örebro Hockey - Växjö Lakers 2-3 Fredag 2016-12-30 19:00 Malmö Redhawks - Örebro Hockey 6-0 Fredag 2017-01-06 18:30 Örebro Hockey - Frölunda HC 1-3 Lördag 2017-01-07 18:30 Frölunda HC - Örebro Hockey 2-1 E.för Torsdag 2017-01-12 19:00 Örebro Hockey - Leksands IF Lördag 2017-01-14 18:30 Örebro Hockey - Linköping HC Torsdag 2017-01-19 19:00 Brynäs IF - Örebro Hockey Lördag 2017-01-21 18:30 HV71 - Örebro Hockey Torsdag 2017-01-26 19:00 Örebro Hockey - Luleå Hockey Lördag 2017-01-28 16:00 Örebro Hockey - Djurgården Hockey Tisdag 2017-01-31 19:00 Örebro Hockey - Färjestad BK Torsdag 2017-02-02 19:00 Karlskrona HK - Örebro Hockey Lördag 2017-02-04 16:00 Leksands IF - Örebro Hockey Tisdag 2017-02-14 19:00 Örebro Hockey - Skellefteå AIK Torsdag 2017-02-16 19:00 Luleå Hockey - Örebro Hockey Lördag 2017-02-18 18:30 Örebro Hockey - HV71 Tisdag 2017-02-21 19:00 Örebro Hockey - Brynäs IF Torsdag 2017-02-23 19:00 Linköping HC - Örebro Hockey Lördag 2017-02-25 16:00 Djurgården Hockey - Örebro Hockey Onsdag 2017-03-01 19:00 Örebro Hockey - Malmö Redhawks Fredag 2017-03-03 19:00 Växjö Lakers - Örebro Hockey Lördag 2017-03-04 18:30 Örebro Hockey - Växjö Lakers Tisdag 2017-03-07 19:00 Rögle BK - Örebro Hockey Torsdag 2017-03-09 19:00 Karlskrona HK - Örebro Hockey

13/9 Södertälje - Örebro 3-2 E.str 17/9 13.00 Örebro - Karlskrona 4-2 18/9 13.00 Örebro - Växjö 2-3 E.str 21/9 19.00 Örebro - Färjestad 3-2 24/9 Rögle - Örebro 2-4 25/9 Malmö - Örebro 2-3 E.förl 30/9 19.00 Örebro - Malmö 2-3 E.förl 1/10 13.00 Örebro - Färjestad 4-3 5/10 Växjö - Örebro 5-0 8/10 12.00 Örebro - Linköping 4-5 E.str 9/10 13.00 Örebro - Södertälje 3-0 15/10 Frölunda - Örebro 4-3 E.str 16/10 HV71 - Örebro 3-0 19/10 Rögle - Örebro 1-4 12/10 Örebro - Karlskrona 4-0 22/10 Södertälje - Örebro 1-2 29/10 13.00 Örebro - HV71 3-1 30/10 13.00 Örebro - Frölunda 3-0 9/11 19.00 Örebro - Linköping 1-4 13/11 Linköping - Örebro 2-3 E.för 16/11 Frölunda - Örebro 4-3 E.för 19/11 Färjestad - Örebro 0-1 26/11 16.30 Örebro - Malmö 3-4 E.str 27/11 13.00 Örebro - Rögle 4-0 30/11 19.00 Örebro - HV71 4-5 E.för 11/12 Karlskrona - Örebro 5-4 E.för

2016-09-18 13:15 Färjestad BK - Örebro HK 2-3 2016-09-22 19:00 Örebro HK - Falu IF 2-3 E.fl 2016-09-25 13:00 Leksands IF - Örebro HK 3-1 2016-09-27 19:00 Örebro HK - Mora IK 3-2 2016-10-02 14:00 Brynäs IF - Örebro HK 2-5 2016-10-06 19:00 Örebro HK - VIK Västerås HK 2-1 2016-10-09 13:00 Grums IK - Örebro HK 3-9 2016-10-13 19:00 Örebro HK - Valbo HC 4-0 2016-10-16 13:00 BIK Karlskoga - Örebro HK 2-3 E.str 2016-10-20 19:00 Örebro HK - Hudiksvalls HC 6-1 2016-10-23 11:00 Kumla HC - Örebro HK 1-10 2016-10-30 16:30 Örebro HK - Färjestad BK 0-4 2016-11-10 00:00 Falu IF - Örebro HK 1-2 E.för 2016-11-13 13:00 Örebro HK - Leksands IF 2-0 2016-11-17 00:00 Mora IK - Örebro HK 4-2 2016-11-20 13:00 Örebro HK - Brynäs IF 3-4 E.str 2016-11-24 19:00 VIK Västerås HK - Örebro HK 5-1 2016-11-27 16:30 Örebro HK - Grums IK 7-3 2016-12-01 15:00 Valbo HC - Örebro HK 2-6 2016-12-04 13:00 Örebro HK - BIK Karlskoga 2-3 E.str 2016-12-08 19:40 Hudiksvalls HC - Örebro HK 1-10 2016-12-11 13:00 Örebro HK - Kumla HC 10-0

2017-01-07 Örebro HK - Frölunda HC 2 - 4 (0-2, 2-0, 0-2).2017-01-08 Örebro HK - HV 71 3 - 4 (0-1, 0-1, 3-2).2017-01-14 12:00 MODO Hockey - Örebro HK.2017-01-15 11:30 Luleå HF - Örebro HK.2017-01-21 13:00 Örebro HK - IF Malmö Redhawks.2017-01-22 13:00 Örebro HK - Växjö Lakers HC.2017-01-29 14:00 Leksands IF - Örebro HK.2017-02-04 13:00 Örebro HK - Brynäs IF.2017-02-05 13:00 Örebro HK - Timrå IK2017-02-14 19:00 Brynäs IF - Örebro HK2017-02-18 16:30 Frölunda HC - Örebro HK2017-02-19 12:00 HV 71 - Örebro HK2017-02-25 13:00 Örebro HK - MODO Hockey2017-02-26 13:00 Örebro HK - Luleå HF2017-03-04 15:30 IF Malmö Redhawks - Örebro HK2017-03-05 13:00 Växjö Lakers HC - Örebro HK2017-03-08 19:00 Timrå IK - Örebro HK2017-03-11 13:00 Örebro HK - Leksands IF2017-01-07 13:00 Örebro HK - Färjestad BK 3 - 4 (2-2, 0-1, 1-1)2017-01-11 19:00 Örebro HK - Leksands IF2017-01-14 16:00 Luleå HF - Örebro HK2017-01-15 12:00 Skellefteå AIK - Örebro HK2017-01-21 16:30 Örebro HK - IF Björklöven2017-01-22 16:30 Örebro HK - MODO Hockey2017-01-25 19:00 Leksands IF - Örebro HK2017-01-29 13:00 Örebro HK - Timrå IK2017-02-01 19:00 Brynäs IF - Örebro HK2017-02-04 16:00 Färjestad BK - Örebro HK2017-02-15 19:00 VIK Västerås HK - Örebro HK2017-02-18 12:00 Örebro HK - Luleå HF2017-02-19 13:00 Örebro HK - Skellefteå AIK2017-02-22 19:00 Örebro HK - Brynäs IF2017-02-26 12:30 MODO Hockey - Örebro HK2017-02-28 19:00 Örebro HK - VIK Västerås HK2017-03-04 14:00 IF Björklöven - Örebro HK2017-03-05 12:00 Timrå IK - Örebro HK