PowerPlay: ”Det avgör finalserien”

Veckans avsnitt lägger stort fokus på finalserien, coach-kampen och vad som avgör vilka som vinner SM-guld.

Brynäs har matchboll i finalserien efter måndagens 2-0-seger och kan vinna SM-guld redan på torsdag. Panelen ger sin analys av HV71 och Brynäs, coacherna Johan Lindbom och Thomas ”Bulan” Berglunds egenskaper och vad som till slut kommer avgöra denna jämna matchserie.



Som vanligt utses Veckans profil och för sista gången den här säsongen spelas Veckans trippel.



POWERPLAY



I panelen: Uffe Bodin, Kajsa Kalméus, Peter Sibner

Programledare: Björn Johnson



Se veckans avsnitt nedan





2017-04-25 14:30:00

