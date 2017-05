Säsongsavslutning med PowerPlay: ”Som ett Hollywoodmanus”

Säsongens sista PowerPlay pratar om svenska mästarna HV71, hånet mot Linus Söderström och framtiden för SHL.

I säsongens sista avsnitt av PowerPlay hyllar panelen svenska mästarna HV71, denna dark horse som överraskade de flesta med sin bredd och suveränitet under säsongen i slutspelet.



Efter finalen berättade HV71:s målvakt Linus Söderström, som har diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom, att han kallats för ”särbarn” av Brynässpelare. Såväl Brynäs som Linus själv har fått kritik efteråt. Panelen ger sin syn på det hela.



Förutom hyllning till HV71 pratar panelen om finalisterna Brynäs och hur kommande säsong av SHL kommer se ut. Blir det något eller några lag som drar ifrån eller kommer vi uppleva en mer jämnare liga?



POWERPLAY



I panelen: Uffe Bodin, Kajsa Kalméus

Programledare: Björn Johnson



Se säsongens sista avsnitt nedan





Säsongens sista PowerPlay pratar om svenska mästarna HV71, hånet mot Linus Söderström och framtiden för SHL.Veckans avsnitt lägger stort fokus på finalserien, coach-kampen och vad som avgör vilka som vinner SM-guld.Veckans PowerPlay gästas av C Mores programledare och kommentator Björn Oldéen.Veckans avsnitt av PowerPlay gästas av den före detta klubbdirektören i Linköping och numera experten hos C More Mike Helber.Veckans avsnitt tar upp domen mot Jakob Lilja, Moras kvalseger mot Leksand och semifinalerna.Veckans PowerPlay om Magnus Nygrens rasistiska glåpord, Malmös avancemang till semifinal och kvalet till SHL.Veckans andra avsnitt av PowerPlay fokuserar på Frölunda och slutspelssnackisar.Veckans avsnitt tar upp kvartsfinalerna i SHL.Hockeydomaren Ludwig Pettersson gästar PowerPlay för att svara på frågor om regler och arbetet som domare.Veckans avsnitt gästas av djurgårdslegendaren Christian ”Fimpen” Eklund.