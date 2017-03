Får Skellefteå jubla i morgon mot Frölunda?

Inför kvartsfinal sju: Vilket lag går vidare till semifinal? Skellefteå eller Frölunda?

Skellefteå och Frölunda spelar en sjunde och avgörande kvartsfinal i Scandinavium på onsdagskvällen. Vilket lag går vidare till semifinal? Det är den stora frågan inför matchen.





Skellefteå får dock klara sig utan sin lagkapten



Frölunda ställer förmodligen också upp med samma lag som igår måndag, om inget oförutsett inträffar. Ser man till statistiken talar den för Skellefteåseger eftersom laget aldrig har förlorat en sjunde och avgörande match. Man har spelat fem stycken och vunnit samtliga. Frölunda har i samma statistik två segrar och tre förluster. Detta är alltså något som talar för bortaseger i morgon. Skellefteå vann ju ifjol den sjunde och avgörande semifinalmatchen mot Växjö i förlängning, det minns nog alla Skellefteåsupportrar.Skellefteå får dock klara sig utan sin lagkapten Jimmie Ericsson i matchen. Han blev avstängd för en situtation som disciplinnämnden ansåg vara en slewfoot, men reprisbilderna har visat att det inte är någon riktig sådan. I övrigt spelar Skellefteå med samma lag som senast. Vem som tar Jimmies plats i laget är i skrivande stund inte klart.Frölunda ställer förmodligen också upp med samma lag som igår måndag, om inget oförutsett inträffar.

0 KOMMENTARER 97 VISNINGAR 0 KOMMENTARER97 VISNINGAR ANTON ROSENDAHL

2017-03-28 22:56:16

ANNONS:

Fler artiklar om Skellefteå

Skellefteå

2017-03-28 22:56:16

Skellefteå

2017-03-28 09:28:00

Skellefteå

2017-03-27 07:48:16

Skellefteå

2016-12-08 21:38:21

Skellefteå

2016-12-08 13:45:00

Skellefteå

2016-12-03 15:05:44

Skellefteå

2016-11-26 19:37:34

Skellefteå

2016-10-21 00:24:13

Skellefteå

2016-10-18 21:31:39

Skellefteå

2016-10-18 12:18:00

ANNONS:

Skellefteå och Frölunda spelar en sjunde och avgörande kvartsfinal i Scandinavium på onsdagskvällen. Vilket lag går vidare till semifinal? Det är den stora frågan inför matchen.Match nummer sex blev en jämn tillställning och en målsnål match. Frölunda spelade med kniven mot strupen för att undvika ett supertidigt sommarlov och AIK spelar för att kunna stänga matchserien och undvika en sjunde avgörande match nere i Göteborg på onsdag. Likt två tungviktsboxare böljade matchen fram och tillbaka med skiftande momentum utan att något lag lyckas lägga in en avgörande stöt. Inget av lagen riskerar något och båda lagen har vid denna tidpunkt spela ut alla sin kort så det är tvSkellefteå tar emot Frölunda hemma i Skellefteå Kraft Arena i kvartsfinal nummer sex. Skellefteå leder matchserien med 3-2 och kan vid seger avgöra och skicka Frölunda på sommarlov. Blir det så eller blir det en sjunde och avgörande match i Göteborg på onsdag?Kvällens match skulle på förhand bli en klang och jubelföreställning med utsålda läktare och två lag som var taggade till tänderna att vinna tre poäng Men det var som att derbyfesten kom av sig efter första perioden. Istället blev det två lag som kämpade och gnetade om varje kvadratmeter på isen. Efter en intensiv första period tappade matchen underhållningsvärde och det blev ingen derbyfest att tala om, varken sett till spelet eller valutan publiken fick för pengarna.Då var det dags för årets sista derby mellan AIK och Luleå. Matchen spelas mellan ett AIK som kommer med en formkurva som lutar uppåt medan Luleå kommer till spel med en formkurva som pekar markant nedåt. De två tidigare mötena med har slutat med vinst för AIK, en efter full tid och en efter straffläggning. Luleå återfinns på en tionde plats i tabellen och måste börja ta poäng igen för att för att inte hamna utanför en slutspelsplats eller playoffplats. För AIK:s del visar tabellen på en sjundeEfter en händelserik med en stark bortaseger och ett starkt nyförvärv är det åter dags att ta på sig skridskorna mot Karlskrona. AIK gör det som nia i tabellen på 36 poäng och Karlkrona är sexa i tabellen på 39 poäng. Så vid en seger har AIK chansen att hamna på lika många poäng som motståndarlaget, och vid en eventuell storseger finns chansen att gå om.I en svängig men viktig match kan AIK dra det längsta strået och vinna över Örebro på hemmplan. Inget skönspel och ingen seger som går till historien, men poängen är lika viktiga ändå. Både för lagmoralen och för självförtrodent, och för att stilla alla de oroande supportrarna som undrar var lagets form är.Skellefteå tog en stabil seger i kvällens match mot Örebro. Matchen slutade 4-1 till västerbottningarnas fördel. En välförtjänt och rättvis seger för Skellefteå.Leksand har haft en uppförsbacke under inledningen av årets SHL, och inte blev uppförsbacken mindre efter denna kväll. AIK kunde enkel knipa tre poäng mot et för dagen tamt motstånd. Skönt med islossning i rätt sida av målkolumnen för ens gångs skull. Nyckeln till denna seger blev powerplay spelet där framförallt Jocke Lindström firade stora triumfer. Faktum är att detta är femte segern på fem försök sista två åren.I omgång nio gästar AIK Leksand. Dalalaget har efter sitt ”miracle on ice” förra våren nu parkerat som jumbo i SHL. Leksand har efter åtta spelade matcher endast en seger efter full tid. AIK är inte å ena sidan så mycket bättre, med endast två segrar efter full tid. Men Leksand har ryckt upp sig på sista tid och tagit poäng i tre av de fyra sista matcherna.