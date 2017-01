Förlust trots stark vändning i tredje perioden

Timrå har haft en stigande formkurva sen senast det blev någon uppdatering på denna sida. Här närmast kom man från två raka matcher med full poäng. Först den väldigt efterlängtade derbysegern mot MODO med 1-5 och även uppföljaren mot Karlskoga som Timrå kunde vinna med 4-2. I dagens hemmamatch mot Almtuna blev det förlust även om man fick med sig en poäng från matchen.

Kvällens match mot Almtuna i omgång 40 startade tämligen fartfyllt. Sebastian Lauritzen hade tidigt i perioden två fina lägen med hjälp från kedjekompanjonerna Jonathan Dahlén och Elias Pettersson. Timrå var ändå det lag som tidigast tog taktpinnen och fick ut mest av sitt spel. Jag tycker att ju längre perioden fortlöpte ju mer puck fick Almtuna låna och precis innan powerbreak vid 13 spelade minuter hade Almtuna några lägen när man rörde till det lite i försvarsspelet. Timrå spelade dock tight defensivt. Det gjorde även Almtuna även om Timrå pressade på bra i slutet när Mathias Trettenes visades ut för en hooking och Timrå hade powerplay . Elias Petterssons direktskott till höger om målet var en bra chans för ett första mål i matchen men Almtunas keeper kunde rädda. Perioden slutade 0-0 och skotten 7-5 till Timrå.Om första perioden bitvis var ganska händelselös så hände det betydligt mer i andra perioden. Timrå fick inleda perioden med ett powerplay som hängde med från första perioden men detta kunde man inte dra nytta av. Efter dryga 5 minuter in i andra perioden tar Almtuna sin time out efter en ganska massiv press från Timrås sida. Efter den lilla pausen kommer Almtuna tillbaka lite piggare och lyckas trycka tillbaka Timrå en aning. Ganska omgående efter powerbreak tar domaren en utvisning för roughing på David Westlund som ganska snabbt resulterar i 0-1 till Almtuna. Det målet kom genom Emil Larsson . Drygt 3 minuter senare fick Marcus Hardegård i Timrå sätta sig i utvisningsbåset för en holding och där kommer även 0-2 för Almtuna genom William Quist . Två ganska onödiga utvisningar där Timrå har rätt svårt att slå ifrån sig puckarna vilket Almtuna verkligen drar nytta av. I slutet av andra åkte Sebastian Hartmann i Almtuna ut för en tripping men Timrå lyckas in skapa något nämnvärt farligt framåt. Perioden slutar 0-2 till Almtuna och Timrå vinner skotten med 13-12.Tredje perioden blev desto roligare ur en Timråsupporters synvinkel. Almtuna gjorde dock 0-3 med cirka 3 minuter in i tredje perioden genom Emil Larsson och matchen kändes ganska stängd. Timrå gav dock aldrig upp och kunde i powerplay reducera till 1-3 genom Elias Pettersson med fem minuter in i perioden. Drygt två minuter senare var det dags igen genom Emil Berglund . 2-3 nu och ännu mycket tid kvar av tredje perioden. I mitten av perioden pressar Timrå på hårt framåt och har flera fina lägen för ett kvitteringsmål. Med drygt tre minuter kvar tar Roger Forsberg time out och låter laget vila någon minut. Adam Ohre plockas en stund senare och Timrå spelade med 6 utespelare. Med 28 sekunder kvar av perioden lyckas Jens Lööke kriga in ett mål för Timrå och det står 3-3. Väldigt roligt att få se en heroisk tredje period där Timrå har ett gigantiskt skottövertag med 21-3.Förlängning väntade men denna blev inte långvarig när Almtunas William Quist kan sätta pucken bakom en skymd Ohre efter 36 sekunder. Timrå får ändå vara nöjda med en pinne denna afton även om två hade smakat bättre efter en riktigt bra tredje period. Bra publiksiffra ikväll också när Timrå spelade i reklamfria tröjor i en match till förmån för Barncancerfonden. 4028 själar hade letat sig till NHK Arena denna januarikväll.