Dags för enkronasmatch, nås 3500 åskådare?

Det är dags för säsongens enkronasmatch i Ljungby. Förra säsongen lockade enkronon 3 282 åskådare vilket är pubikrekord för Troja i LA. Slås det idag och blir det fullsatt?

Ja enkronan slår återigen rekord i Ljungby. Det är mycket som är positivt nu kring Troja och alla vill vara med och bidra till att det ska gå ännu bättre. Enligt Trojas hemsida är det nu 228 enkronor inbringade. Det skulle innebära, att om det dyker upp 3 300 åskådare så ger det en intäkt om cirka 750 000 kr. Det tappas givetvis en del i inträde men totalt en riktigt bra ekonomisk lördag för Troja. Blir det då även en bra sportslig lördag för Ljungbylaget?Det finns nog en hel del som talar för att det även kommer bli en bra sportslig lördag för Troja. Om vi ser över säsongen så har Troja gjort minst två mål per match i alla utom en match. Undantaget var faktiskt Nybro borta senast där bara en puck trillade in. Gör man minst två mål per match och samtidigt har ett riktigt bra försvars- och målvaktsspel ja då blir man väldigt svårslagen och det är precis vad Troja är denna säsong, lite av den maskin som Västervik var förra säsong och det går ju fortsatt ganska bra för dem i HA.I Allettan har Troja gått som tåget och bara tappat fyra poäng. Tre av de tappade poäng beror kanske mest på Trojas egna oskärpa. Troja mötte Skövde i premiärmatchen av Allettan och vann då med hela 8-1! Den matchen var inte Skövde alls på banan, men har därefter hämtat sig och ligger nu femma på 14p. Skövde har med det bara två p upp till Mariestad på tredjeplatsen och därmed häng på direktbiljett till PO2.PO2 är det Troja minst räknar med. I första hand ska det gås en kamp om förstaplatsen i serien med Kristianstad. Förstaplatsen innebär ettanfinal mot ettan från Allettan norra. Vid förlust där får man dessutom en extra chans i PO3. Det är inte svårt att förstå att Troja kommer göra allt man kan för att nå denna förstaplats alltså nu när serien vänder.Hur går det då i dagens enkronasmatch? Ja jag tror inte det blir några 8-1, så dåliga är inte Skövde. Jag tippar istället att Troja segrar med 4-1 inför 3 300 på läktaren och därmed nytt publikrekord för Troja i LA (publikrekordet från Sunnerbohov är 4050 åskådare). Publiksnittet på 1 900 åskådare i Allettan kommer därmed oxå öka med något hundratal. Publikrekordet i nya arenan är annars 3 440 åskådare, vilket sattes i landskampen mellan Sverige och Schweiz i våras. Hur det gick i matchen och hur många som dök upp på matchen vet vi framåt 1830 på lördagskvällen!