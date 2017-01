Halvtid och playofftankar

Då har Troja mött alla lag en gång i södra Allettan och det har gått bra! Hur kommer det då gå i andra halvan av serien?

Troja har gått som tåget i Allettan södra. Endast fyra poäng har tappats och det gör att Troja toppar tabellen tillsammans med Kristianstad som också bara tappat fyra poäng. Allt talar för att det kommer bli ett race mellan dessa två lag, kanske ända in i sista omgången för att avgöra vilka som blir etta och tvåa. Att något annat lag skulle kunna hota dessa känns inte realistiskt.Vilka har då det svåraste/enklaste programmet? Tja Troja ska för det första till Kristianstad och det är såklart tufft även om Troja har väldigt bra statistik mot Kristianstad. Troja ska även till Mariestad och Vimmerby, vilket också får ses som tuffa bataljer. Kristianstad har Kallinge, Vimmerby och Skövde borta som får betecknas som svåra matcher. Totalt sett ser det ut att tala för Kristianstad på förstaplatsen, men Troja gillar spela borta så kanske det inte är någon fördel för Kristianstad att ha Troja kvar hemma. Oavsett vilket så kommer det bli väldigt spännande.Nu är det snart också bara cirka en månad till playoff drar igång. PO inleds med ett förkval den 23 februari där de bästa fortsättningsettorna möter varandra. Södra möter Västra och således Norra möter Östra. I dagsläget är de matcherna Tranås-Grästorp och Örnsköldsvik-Valbo. Oavsett vilka som går vidare så känns de inte så speciellt heta att gå längre än PO1, max PO2.Vilka är just nu vidare till PO1 (börjar 2 mars) då från Allettorna? Jo där hittar vi Nybro , Skövde, Kallinge, Lindlöven och Vimmerby i södra och Asplöven, Piteå, Hudiksvall, Väsby och Östersund i norra. Till PO2 (börjar 9 mars) är just nu Troja, Mariestad, Visby och Sundsvall vidare. Och Allettanfinalen spelas just i dagsläget mellan Kristianstad och Huddinge (börjar 8 mars). Svårt i dagsläget säga vilka som når PO3 (börjar 15 mars), men troligt är kanske Huddinge, Kristianstad/Troja, Visby, Sundsvall, Asplöven och något av Nybro, Mariestad eller Piteå.För Trojas del handlar det då mest troligt om en första- eller andraplats. Förstaplatsen skulle innebära ettanfinal och ytterligare en chans i PO3 vid händelse av förlust där. En andraplats innebär troligen hemmaplansfördel hela vägen då Troja kommer få välja först eller näst först i PO2 och i PO3 kommer nog inget lag frivilligt välja Troja som förstaval (Denna säsong väljer de högst rankade lagen sina motståndare.). Oavsett vilket så kommer det som vanligt bli tufft ta sig till kvalserien som börjar den 23 mars. Framåt slutet av februari så vet vi lite närmare hur det gått och vilka som kommer få möta vilka.