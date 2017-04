Inför Huddinge-Troja samt KS-tankar

På söndagen spelar Troja sista matchen i första halvan av serien. För motståndet står Huddinge och poäng för Troja skulle ge ett bra läge inför spurten av denna säsongs KS!

Det är 17 grader varmt och Troja spelar fortfarande hockey. Det är verkligen en ynnest både för spelarna att få spela hockey in i april och för supportrarna att få stötta sitt lag och samtidigt njuta av härligt vårväder! Det handlar om att gilla läget, att njuta av stunden! Det är många lag som avslutat säsongen som skulle vilja byta med de lyckliga som spelar KS, kanske i och för sig division 1-lagen som är mest lyckliga. VIK och SSK från HA hade kanske hellre haft semester. Just nu är det bara tolv lag kvar som spelar fortfarande spelar hockey om vi räknar på SHL, HA och kvalserien till HA. Ikväll kan dessutom Mora och LIF ha spelat klart om Mora vinner, i så fall är Mora nämligen klara för SHL! Det i sig gör att kvalserien får mer fokus och det är såklart ytterligare positivt!Trojalirarna har verkligen gillat läget i början av serien. De tre första matcherna inleddes med nio raka poäng innan det blev en nolla hemma mot Krstd senast. Det var nog en reaktion på inledningen och fullt förståeligt. En förlust är givetvis aldrig positiv på något sätt men knäppen på näsan kan betyda att Troja nu istället är rejält mer taggade inför Huddinge borta, vilken är sista motståndaren innan serien vänder och det är ju i så fall positivt.Det har bara gått fyra omgångar men det går redan nu konstatera hur många poäng respektive lag kan få som max, det säger också lite om vilka chanser lagen har. Troja kan få 27p, Krstd 26p, SSK 24p, Huddinge 23p, VIK 23p och Visby 21 p. Med 21 p avancerar du med säkerhet, det kan gå avancera med ner mot 18p, men inget säkert. Med andra ord så kan Troja tappa 6p och känna sig säkra, Krstd 5p, SSK 4p, Huddinge 3p, VIK 3p och Visby 0p. Eftersom lagen är jämna denna säsong och tar poäng av varandra så räcker det mkt troligt med mindre än 21p, kanske 19p. I så fall har Troja råd tappa 8p, Krstd 7p, SSK, 6p, Huddinge 5p, VIK 5p och Visby 3p. Oavsett vilket så är det ganska självklart att varje poäng är guld värd nu när vi går in i femte omgången som startar redan på lördagen med Krstd-VIK och Visby-SSK. Det är ganska uppenbart att såväl VIK som SSK måste ta poäng, annars är läget prekärt inför sista halvan av serien för dessa lag. Visby måste i princip ta tre poäng för att det ska finnas någon möjlighet att nå topp2. Ett scenario där Krstd och Visby vinner skulle innebära att det skiljer hela 5p mellan Krstd på andraplatsen och SSK på tredjeplatsen. Dessutom möts ju som sagt Huddinge och Troja imorgon och Trojaseger där skulle då innebära att Troja och Krstd drar iväg. Noterbart är även att hela 26 av de 36 poängen som det spelats om i serien har hamnat hos bortalagen, vilket känns ganska anmärkningsvärt, särskilt som förlorande hemmalag haft mycket publik. Det ska bli intressant att se om det fortsätter så eller om hemmalagen börjar vinna nu. Med andra ord, femte omgången är stekhet och hyperintressant inför fortsättningen av serien.Huddinge och Troja känner varandra väl redan. Lagen spelade tre väldigt tuffa matcher i Allettanfinalen och att båda lagen är i KS känns helt rätt. Huddinge vann Allettanfinalen med minsta marginal genom vinst i förlängning i tredje avgörande matchen. Det blev även förlängning i första matchen medan Huddinge vann andra matchen med 4-2 (sista i öppen kasse). Där stod det dock 2-2 i tredje perioden så även den kunde gått till förlängning. Det är således två mycket jämna och tajta lag som möts och därför känns ju förlängning realistiskt även denna gång. Dock är det så att Huddinge är 4p efter Troja i dagsläget och de behöver därmed alla tre poängen. Förutsättningarna är alltså lite andra nu än de var då när lagen möttes senast. Det kan göra att matchen öppnar upp sig, särskilt om Troja leder eller har lika en bit in i matchen, då kommer nog spelet se annorlunda ut än det vi såg i Allettanfinalen. Troja har ju dessutom revanch att utkräva och den extra tändvätskan ska inte förminskas.Till matchen kommer Troja med full pott på bortaplan (6p) medan det gått trögt för Huddinge hemma (1p). Det har dock varit jämna matcher för Huddinge där 2-0 mot Krstd tappades i sista minuten av tredje, 3p blev då 1p. I matchen mot VIK så blev det återigen jämnt men förlust med 2-3 där VIK avgjorde i tredje perioden. Tittar vi på special teams så har Troja så här långt 23,08 och Huddinge 20,00 i PP medan lagen har 64,29 respektive 75,00 i BP. Det sistnämnda är märkliga siffror för Troja då detta är ngt som laget tidigare varit bäst på. Troja imponerar annars i tekning där laget är bäst i serien med 57,43. Här når Huddinge bara 46,12. Tekning är en detalj som är väldigt viktig i jämna matcher vilket vi kan räkna med att även denna batalj blir. Hur går det då nu när dessa lag möts för fjärde gången på en månad? Jo situationen är som sagt lite annorlunda denna gång. Huddinge måste i princip vinna medan Troja kanske är nöjda med kryss. Dessutom har ju då Troja revanchlusten med sig till matchen. Jag tippar utifrån dessa förutsättningar att Troja segrar med 3-1. Hur det gick vet vi framåt 1930 på söndagskvällen.Tips till övriga matcher i omgången:Krstd-VIK 4-2Visby-SSK 2-3 str