Inför PO3, Bois away

Efter tre jämna drabbningar i Allettanfinalen så stod till sist Huddinge som segrare och tog sig till kvalserien. På onsdagskvällen har Troja chansen att ta ett nytt steg mot kvalserien.

Ja Troja var väldigt nära att bli klara för kvalserien. I tredje avgörande matchen var det i stort sett spel mot ett mål men Trojas ineffektivitet och Huddinges dito effektivitet gjorde att Sthlmsgänget kunde vända hem med en kvalserieplats i bagaget. Det är väldigt tungt att förlora, särskilt om man tycker att laget gjort allt rätt utom vid ett tillfälle och det blir avgörande. Det var en konstig matchserie där ettans bästa hemmalag förlorade sina hemmamatcher. Dessutom så lyckades inte lagen göra ett enda mål i PP, trots såväl spel i 5 mot 4 som 5 mot 3.



Nu är det bara att släppa dessa matcher och ta nya tag för Troja egentligen fortfarande lika nära kvalserien. Man behöver vinna två matcher. Lyckas man med det så är man i kvalserien. Troja valde Mariestad till PO3. Det stod mellan Mariestad och Vimmerby och det var nog hugget som stucket här men nu blev det Mariestad. Det är ju bara bra lag kvar nu när man är i PO3 så det spelar nog inte så stor roll vad man väljer.



Tittar vi på Mariestad så har de haft en bra säsong. De kom trea och fick därmed gå in i PO2. Där fick de lågt rankade Asplöven och trots förlust på bortaplan i första matchen så lyckades Mariestad vända på steken på hemmaplan, vinna två raka och därmed avancera till PO3. Mariestad är inte laget som varit bäst på ngt egentligen denna säsong, men man har varit jämna och man har framförallt spelat som ett lag. Tredjeplatsen i Allettan södra kändes rättvisande även om de kanske hade haft svårt hålla denna om Vimmerby gjort sitt tränarbyte tidigare.



En del kan tycka att Troja gjorde ett konstigt val när man valde just Mariestad. På 60 minuters ordinarie spel så har Troja nämligen bara gjort två mål! på Mariestad. Hemma vann Troja med 3-2 efter förlängning och borta blev det förlust med 3-0. Mariestad är därmed enda lag som lyckats nolla Troja denna säsong. Just den matchen hade dock Troja många skadade så vi kanske inte ska dra allt för stora växlar av det resultatet.



Hur går det då nu i denna stekheta PO3-match i klassiska Katrinhallen? Jo Troja spelade bra på hemmaplan mot Huddinge men hade väldigt svårt att trycka in pucken. Det är inte helt omöjligt att puckarna ramlar in retroaktivt nu istället. Samtidigt var det tre matcher där Troja lärde sig att det krävs att spela på topp vid denna tid på säsongen för att man ska vinna matcher. På förhand känns en jämn match given men jag tror som sagt att puckarna ramla in retroaktivt nu. Jag tippar därför att Troja vinner med 4-1. I samtliga tre matcher mot Huddinge så var det väldigt bra tryck på Trojas supportrar och så lär det även bli nu när Mariestad står för motståndet då det verkar som att en hel del Trojaner tar sig till Vänerns sydöstra hörn. Hur det gick i matchen vet vi framåt 2130 på onsdagskvällen!

2017-03-14 22:46:00

