Inför Troja-Krstd

Troja går som tåget i inledningen av kvalserien. På torsdagskvällen finns chans till ytterligare Trojanska poäng då Krstd står för motståndet.

Ja Troja har börjat kvalserien prickfritt. Hemmasegern i premiären har följts upp med imponerande segrar på bortaplan mot VIK och SSK. Att Troja skulle plocka sex poäng i dessa matcher var det nog inte så många som trodde, men så har det blivit och det har dessutom var helt rättvisa segrar. Nu väntar då Krstd som inlett serien helt okej och är just nu med sina fem poäng faktiskt tillsammans med Troja de lag som går upp.



Krstd hade problem borta mot Huddinge i första men lyckades både reducera och kvittera i slutet av matchen och sedan även vinna bonuspoängen. I andra mot SSK hemma var Krstd det bättre laget spelmässigt men SSK gjorde ändå flest mål och vann med 5-4 och i tredje blev det en enkel seger hemma mot Visby med 6-3.



Det är alltså två lag med bra självförtroende som ställs mot varandra och det blir mycket spännande att se vart lagen står mot varandra i dagsläget. Troja har ju annars väldigt bra statistik mot just Krstd med 4-0 i matcher denna säsong. Checkar vi special teams så ser vi att Troja har 30,00 procent i PP och 66,67 i BP så här långt i KS. Krstd å sin sida har 23,08 respektive 75,00 i motsvarande siffror. Vi vet dock att Krstd har ett riktigt bra PP, det såg vi under hösten och våren. I Allettan hade Krstd hela 38,57 i PP, då hade Troja 29,23. I BP hade Troja 86,00 i Allettan medan Krstd då hade 77,55.



Vad ska vi nu då tro om denna stekheta derbymatch. Det är faktiskt bara 12 mil mellan dessa motståndare så det lär bli bra tryck på läktaren och en publiksiffra upp emot 3 000 känns inte alls orimlig. Båda lagen kommer som sagt ävenmed bra självförtroende där Troja kanske har det allra bästa. Troja kommer även få väldigt bra stöd från läktarplats vilket såklart kan komma lyfta hemmalaget ytterligare. Jag tippar att Troja segrar med 4-3. Hur det gick vet vi framåt 2130 på torsdagskvällen!



Tips till övriga matcher i omgången:

SSK-Huddinge 2-3 str

VIK-Visby 4-2





0 KOMMENTARER 111 VISNINGAR 0 KOMMENTARER111 VISNINGAR MATTIAS DANIELSON

2017-03-30 09:21:00

ANNONS:

Fler artiklar om Troja/Ljungby

Troja/Ljungby

2017-03-30 09:21:00

Troja/Ljungby

2017-03-27 21:20:00

Troja/Ljungby

2017-03-24 23:27:00

Troja/Ljungby

2017-03-22 21:09:26

Troja/Ljungby

2017-03-21 19:41:00

Troja/Ljungby

2017-03-19 03:32:00

Troja/Ljungby

2017-03-16 21:49:00

Troja/Ljungby

2017-03-14 22:46:00

Troja/Ljungby

2017-03-09 22:41:00

Troja/Ljungby

2017-03-07 23:14:00

ANNONS:

Troja går som tåget i inledningen av kvalserien. På torsdagskvällen finns chans till ytterligare Trojanska poäng då Krstd står för motståndet.Troja tog andra raka segern när VIK bortabesegrades med 4-1. På tisdagskvällen väntar den andra HA-motståndaren, SSK i klassiska Scaniarinken.Troja fick en fin start på kvalserien med seger direkt i premiären hemma mot Visby. På lördagen är det dags för ett kanske tuffare motstånd när "riktiga" VIK står för motståndet.Det är dags för kvalseriepremiär. Troja inleder med att hemma ta emot Visby. I och med det inleds den tre veckor långa spännande kvalserien.Trojaredaktionen har tagit en check av hur lagen är uppbyggda. Vilka har flest egna produkter? Hur stora är spelarna? Och vilken erfarenhet har spelarna?Trots en mycket snårig väg till KS så är nu Troja där. Det ser ut att bli en oviss KS och kamp om HA-platserna.Säsongen har kommit så långt att det äntligen är dags för matcherna med stort M. De matcherna när det äntligen känns spännande att gå på matcher. Troja spelar verkligen en match med stort M på fredagskvällen då seger krävs hemma mot Mariestad för att forcera fram en tredje avgörande match.Efter tre jämna drabbningar i Allettanfinalen så stod till sist Huddinge som segrare och tog sig till kvalserien. På onsdagskvällen har Troja chansen att ta ett nytt steg mot kvalserien.Troja lyckades till sist vinna den första Allettanfinalen någonsin men det satt hårt åt då förlängning krävdes. På fredagskvällen har nu Troja hemma i LA chans att avancera till kvalserien!Efter en lång transportsträcka är det äntligen dags för riktigt heta bataljer för Troja. Nu är Ljungbylaget bara två segrar från kvalserien.