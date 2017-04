Inför Troja-SSK

På tisdagskvällen kan Troja återigen bli allsvenska efter tre år i division 1. Vid tre poäng hemma mot SSK så är det klart!

Ja känslan är helt fantastisk i Ljungby där såväl Trojalirarna som dess supportrar sprudlar av självförtroende och vad självförtroende kan göra med ett lag har vi ju sett väldigt många gånger förut! Känslan är just nu en oslagbarhet där puckarna studsar rätt. Det märks verkligen att hela föreningen andas morgonluft nu när A-laget har en jättechans att återigen ta sig in i finrummet i form av HA.Dock, inget är klart än. För att det ska vara riktigt klart krävs tre poäng till och chans till att bärga de tre poängen har Troja redan på tisdagskvällen när SSK kommer på besök. Det är toppmöte i tabellen även om Troja ligger hela fem poäng före inför matchen. På bortaplan segrade Troja med 3-1 och det var faktiskt inte så mycket att snacka om i Scaniarinken där Troja imponerade.SSK har två poäng till godo ner till strecket och där under jagar Krstd och Huddinge med elva poäng vardera. Det är jämnt alltså och för att SSK ska behålla möjligheten att ha allt i egna händer krävs en poäng i Ljungby. Det är mycket troligt att det är utgångspunkten för SSK i denna match. Jag tror inte vi får se någon tokoffensiv som skulle riskera ett läckage bakåt utan ett tajt spelande bortalag.Troja då, kan säkra en plats i HA med hjälp av tre poäng mot SSK. Men det kan räcka med noll poäng om även Krstd och Huddinge tar noll poäng i sina bortamatcher mot Visby och Västerås. Det är faktiskt ett inte helt osannolikt scenario. Visby borde vinna någon hemmamatch och VIK borde vilja visa att man verkligen kan vinna inför sina hemmasupportrar. Så länge Troja tar lika många poäng som Krstd och Huddinge så är det klart. Det blir alltså även spännande att följa de två övriga matcherna i serien. Ledningar för VIK och Visby, ja då lär jublet stiga i LA.Nyckeln till seger för Troja är att hålla sig på banan då SSK har haft ett starkt PP i kvalserien. I spel 5 mot 5 har Troja imponerat stort. Endast sex mål på sju matcher har släppts in i spel 5 mot 5! Dito har sju mål släppts in i BP, vilket såklart inte är lika postivit. Tittar vi på PP så har SSK 31,82 medan Troja har 20,83. I BP har SSK 71,43 och Troja 72,00, jämnt där alltså.Ja vi väntar en mycket stor match i Ljungby på tisdagskvällen och det lutar åt att 3 000 tokiga Trojaner tar sig till LA för att stötta från läktarhåll. Och om det blir avancemang så lär vi se ett par hundra Trojasupportrar ta sig in på isen i LA! Hur går det då i denna stekheta match? Jo i kvalserien har vi sett Trojaflowet som vi så längtat efter och laget känns oerhört starkt just nu! Med flowet och det fantastiska självförtroende som hela föreningen andas i ryggen så tippar jag att Troja segrar med 4-2 inför 3 000 jublande Trojasupportrar! Vi vill och vi vet att vi kan! Hur det gick vet vi framåt 2130 på tisdagskvällen!Tips till övriga matcher i omgångenVIK-Huddinge 3-2 strVisby-Krstd 2-4Övrigt inför match