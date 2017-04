Inför Troja-VIK

Fyra omgångar återstår av denna säsongs kvalserie. På lördagen spelar Troja hemma mot VIK och har då chansen att ta ett stort steg mot nästa säsongs HA!

Ja Troja tog ytterligare en trepoängare på bortaplan när Visby besegrades med 3-2 ute på ön. Det innebär att Troja har tagit 12p av 12 möjliga på bortaplan så här långt i serien. Troja har nu tre hemmamatcher kvar på de fyra avslutande matcherna! På lördagseftermiddagen väntar då VIK i LA och det är en av de största matcherna hittills i LA. Det ryktas om en publiksiffra kring 3000 åskådare så det lär bli bra tryck på läktarna i LA, särskilt med tanke på att Trojasupport firar 10 år! Troja har ett väldigt bra läge i serien och Trojasupportrarna vädrar verkligen morgonluft.



VIK har haft en mycket trög start av serien och den dåliga starten kommer mest troligt kosta VIK HA-platsen. Det håller såklart inte att tappa 7p på hemmaplan på tre matcher. Speciellt inte när man under säsongen har visat sig vara svaga på bortaplan där man endast vunnit 9 av 29 bortamatcher. Inget är omöjligt såklart, men i detta läge är det väldigt lite som talar för VIK då de max kan nå 19p och det är inte ens säkert att 19p räcker för topp2.



Läget ser klart mer positivt ut för Troja då som plockat 12 bortapoäng och nu som sagt har tre hemmamatcher kvar. Dessutom är bortamatchen mot Krstd bara 12 mil bort. Avslutningen av serien ser väldigt angenämn ut för Troja alltså.



Tar vi en liten titt i statistiken så ser vi att Troja och VIK har exakt samma procent i PP, 20,00. I BP är VIK bäst i serien med sina 90,48 att jämföra med Trojas 71,43. Troja är annars starka i plus/minus-ligan där fyra Trojalirare toppar. Bäst är Daniel "Trucken" Karlsson med +10 vilket är starka papper! Troja är även fortsatt bäst i tekning med 54,43. VIK ligger här trea med 50,77. Tittar vi på publikligan så leder VIK med 2901 åskådare i genomsnitt. Troja ligger här trea med ett snitt om 2258 åskådare.



Vad ska vi nu då tro om denna stekheta match i LA? Jo väldigt mycket är positivt i Ljungby inför matchen. Laget kommer nu hem och avslutar i princip serien på hemmaplan. Dessutom firar Trojasupport 10 år vilka tillsammans med de 3000 övriga Trojasupportrarna lär skapa en härlig stämning i LA under lördagskvällen! Känslan är att Troja nu kommit in i Trojaflowet och att inget stoppar oss nu! Jag tippar att Troja segrar med 4-1! Hur det gick vet vi framåt 1830 på lördagskvällen!



Tips till övriga matcher i omgången

SSK-Krstd 2-4

Huddinge-Visby 3-1

0 KOMMENTARER 121 VISNINGAR 0 KOMMENTARER121 VISNINGAR MATTIAS DANIELSON

2017-04-08 00:24:00

ANNONS:

Fler artiklar om Troja/Ljungby

Troja/Ljungby

2017-04-08 00:24:00

Troja/Ljungby

2017-04-04 23:22:00

Troja/Ljungby

2017-04-01 12:21:00

Troja/Ljungby

2017-03-30 09:21:00

Troja/Ljungby

2017-03-27 21:20:00

Troja/Ljungby

2017-03-24 23:27:00

Troja/Ljungby

2017-03-22 21:09:26

Troja/Ljungby

2017-03-21 19:41:00

Troja/Ljungby

2017-03-19 03:32:00

Troja/Ljungby

2017-03-16 21:49:00

ANNONS:

Fyra omgångar återstår av denna säsongs kvalserie. På lördagen spelar Troja hemma mot VIK och har då chansen att ta ett stort steg mot nästa säsongs HA!Troja har fått en drömstart av kvalserien till HA och har därmed ett bra läge när serien nu vänder. På onsdagskvällen finns det chans till fler poäng in på Trojakontot när Troja drar till Gotland för att möta Visby.På söndagen spelar Troja sista matchen i första halvan av serien. För motståndet står Huddinge och poäng för Troja skulle ge ett bra läge inför spurten av denna säsongs KS!Troja går som tåget i inledningen av kvalserien. På torsdagskvällen finns chans till ytterligare Trojanska poäng då Krstd står för motståndet.Troja tog andra raka segern när VIK bortabesegrades med 4-1. På tisdagskvällen väntar den andra HA-motståndaren, SSK i klassiska Scaniarinken.Troja fick en fin start på kvalserien med seger direkt i premiären hemma mot Visby. På lördagen är det dags för ett kanske tuffare motstånd när "riktiga" VIK står för motståndet.Det är dags för kvalseriepremiär. Troja inleder med att hemma ta emot Visby. I och med det inleds den tre veckor långa spännande kvalserien.Trojaredaktionen har tagit en check av hur lagen är uppbyggda. Vilka har flest egna produkter? Hur stora är spelarna? Och vilken erfarenhet har spelarna?Trots en mycket snårig väg till KS så är nu Troja där. Det ser ut att bli en oviss KS och kamp om HA-platserna.Säsongen har kommit så långt att det äntligen är dags för matcherna med stort M. De matcherna när det äntligen känns spännande att gå på matcher. Troja spelar verkligen en match med stort M på fredagskvällen då seger krävs hemma mot Mariestad för att forcera fram en tredje avgörande match.