När alla känslor kommer på en och samma gång...

Det börjar vankas playofftider, vilket många anser vara den bästa årstiden på hela året. Hur ser det då ut inför playoff mot hockeyallsvenskan?

Känner ni den? Doften av kvalhockey? Nja kanske inte just det som doftar men när man börjar känna doften av gräs, solen tittar fram och värmer underbart skönt och det börjar torka upp ute då vet man vad som är på gång, nämligen kvaltider med massor av känslor. Dessa kvaltider personifierar nog en del lags supportrar mer än andra för det är några lag som sticker ut när det gäller att kvala länge på våren. Det gäller framförallt lagen som dansar mellan två serier. Under senare års tid har vi här hittat lag som Rögle, Leksand , Malmö, Södertälje, Björklöven, Tingsryd och Troja. Det är lag som får sägas ha abbonerat på kval- och kvalserieplatser och som då ofta spelat ända in i april. De lag som når kvalserien till hockeyallsvenskan detta år får faktiskt spela ända till söndagen den 16 april! Är man uppväxt med att stötta lag som ovan nämnda, då gillar man mest troligt dessa kvaltider där känslorna kan komma att svalla åt alla möjliga håll samtidigt som den härliga våren är på ingång. Om vi kikar på Troja så har de spelat kvalserie till SHL eller HA hela femton gånger sedan 1993, utöver det har det även varit playoffspel som inte nått hela vägen till en kvalserie. Än värre är faktiskt Rögle med sexton gånger i kvalserie under dessa 24 år! De lagens supportrar vet med andra ord hur det är att hålla på ett lag som spelar kvaleriehockey!Nu har ju tyvärr den härliga kvalserien tagits bort mellan HA och SHL, därmed har även den bästa hockeyprodukten försvunnit. Den näst bästa finns dock kvar mellan ettan och HA. Vi får hoppas att det förblir så och att den återinförs mellan HA och SHL.Hur ser det då ut inför denna säsongs kvalserie? Jo från HA får SSK ses som klara. Vilka följer då med ner? Det såg länge ut som Västerås skulle hamna här, sedan var det Löven, men nu har dessa lag börjat komma igång på allvar vilket gör att framförallt Modo och IKO bör vara oroliga. VIK och Löven närmar sig och har bättre form. Modo avslutar dessutom med tre raka bortamatcher mot Mora , Timrå och Almtuna . Nyckelmatcher blir annars matchen idag mellan IKO och VIK och i sista omgången när Löven tar emot VIK. I nuläget vill jag nog sätta en peng på att det blir IKO eller Modo. Matchen idag mellan VIK och IKO blir synnerligen viktig, vinner VIK samtidigt som Modo reagerar positivt på tränarbyte, ja då ser jag IKO som närmast denna kvalserie. IKO kommer med sex raka förluster till dagens match medan VIK som sagt har uppåtform. Vi får se hur det utvecklar sig, det ska bli väldigt spännande att följa!Vilka är det nedifrån ettan som når denna kvalserie då? Jo det är hela 20 lag som kommer få chansen att kvala dit. Dock är nog chansen störst för de med bäst ranking. Det blir svårt för ett lag med låg ranking att spela med bortaplansnackdel genom tre playoffomgångar. De med högst ranking just nu är ettorna Troja/Huddinge, de delar plats 1 på rankingen. Därefter har vi 2. Visby 3. Krstd 4. Mariestad 5. Sundsvall 6. Piteå 7. Vimmerby 8. Väsby. Om serierna skulle sluta så här så innebär det att Troja och Huddinge skulle spela final om en plats i kvalserien och att förloraren skulle vara rankad etta och gå in i playoff 3 och där välja motståndare först. Visby, Krstd, Mariestad och Sundsvall skulle gå in i playoff 2 med hemmaplansfördel. I playoff 2 kommer även bäst rankade lag från playoff 1 att få hemmaplansfördel. Det är just nu Piteå som är bäst rankade lag i playoff 1. Det är dock två-tre omgångar kvar så det kan komma att förändras. Vi ska nog ändå se det som relativt sannolikt att de fyra laget från ettan som går vidare återfinns bland ovan nämnda lag.Vi är inte där än som sagt. Igår körde Troja över Kumla med hela 11-0, Troja ser verkligen ruggigt formstarka ut. Dessutom har det varit mycket sjukdom och skador i laget och nu när de börjar komma tillbaka så undrar man ju hur bra det kan bli! Kampen om förstaplatsen mot Krstd går vidare. Idag matchar Krstd borta mot Borlänge och även det ska bli spännande att följa. Vid Borlängeseger skulle Troja vara fyra poäng före och med minst nio mål bättre. Vid två poäng till Borlänge tre poäng före och minst nio mål bättre målskillnad. Vid en poäng till Borlänge två poäng före och minst sju mål bättre. Och vid seger för Krstd en poäng och troligen ett par måls bättre målskillnad. Spännande var ordet! Oavsett hur det går så är det upplagt för en mycket spännande match på onsdag i Krstd mellan just Krstd och Troja. Även om Krstd vinner idag på ordinarie tid så räcker det med en poäng på onsdag för Troja tack vare den bättre målskillnaden för att hålla avståndet inför den sista omgången. För att Krstd ska vinna med åtta mål i Borlänge idag känns inte så troligt. Det är mycket att kalkylera och räkna på alltså och inte sagt för sista gången, det kommer bli spännande närmsta veckan till att börja med och sedan ytterligare sju veckor för de som är med hela vägen till söndagen den 16 april!Här kan ni läsa mer om Troja och playoff: