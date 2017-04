Troja drar till ön - Visby away

Troja har fått en drömstart av kvalserien till HA och har därmed ett bra läge när serien nu vänder. På onsdagskvällen finns det chans till fler poäng in på Trojakontot när Troja drar till Gotland för att möta Visby.

Ja fyra segrar och 12 poäng på de fem inledande matcherna i kvalserien ger Troja ett riktigt bra läge när serien nu vänder, inte minst med tanke på att Troja har tre hemmamatcher kvar. Först ut för Troja när serien vänder är alltså Visby. Det är ett lag Troja lärt känna det sista året och utfallet mot just Visby har varit väldigt bra, Troja har nämligen full pott mot ö-laget på fem spelade matcher.Att Visby gick till KS måste ses som en stor framgång för Gotlänningarna. Det är annars inte speciellt oväntat då Visby förra säsongen nådde PO3 och där blev utslagna av just Troja efter två jämna matcher. Grunden till framgången stavas kontinuitet då man lyckats behålla spelare länge och därmed fått ett väldigt ihopspelat lag. Denna KS får ses som en lärdom för framtiden för Visby. Det är få spelare i truppen som spelat på HA-nivå och rutinen saknas därmed något för att spela matcher som de i KS. Fortsätter Visby sin resa nästa år och utvecklas ännu mer, ja då kan de bli farliga till nästa vår. Denna säsongs KS får nog ses som körd dock.Tre poäng på de inledande fem matcherna är för lite för att ha en realistisk chans att nå topp 2 i tabellen.Tittar vi på special teams så är faktiskt Visby bättre här med 19,05 i PP och 68,00 i BP. Trojas motsvarande siffror är 17,65 respektive 66,67. Det är anmärkningsvärt att ledarlaget i serien har sämre siffror än bottenlaget i såväl PP som BP. På ett sätt är det också imponerande att just leda serien även om inte special teams har funkat som det ska. Om detta kommer igång så ser det än bättre ut för Troja.Hur går det nu då när dessa lag drabbar samman ute på ön? Jo Troja är enda laget som har något att spela för och statistiken talar också för Troja. Jag tippar att Troja segrar med 4-1. Hur det gick vet vi framåt 2130 på onsdagskvällen!Tips till övriga matcher i omgångenVIK-SSK 3-2 strKrstd-Huddinge 4-3Övrigt inför match